An Giang: Phát hiện số lượng lớn hóa chất nhãn mác nước ngoài không hóa đơn

Ngày ngày 4.10, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 2 phương tiện vận chuyển 1.000 bao và can nhựa chứa hóa chất có nhãn mác nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 3.10, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, H.An Phú do bà Đ.T.P. (52 tuổi), được ủy quyền làm đại diện.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trong kho của cơ sở có 68 thùng kim loại in chữ nước ngoài, bên trong chứa chất lỏng. Đồng thời, phát hiện thêm trên ghe của cơ sở đậu dưới sông có 600 bao hóa chất nhãn mác nước ngoài, 200 thùng nhựa và 132 thùng kim loại in chữ nước ngoài, bên trong có chứa chất lỏng. Tất cả hàng hóa đều không có nhãn phụ kèm theo.

Riêng 600 bao hóa chất, tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2.10, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Khánh An, H.An Phú tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Tân Thành Lợi tại xã Khánh An do ông N.H.C. (37 tuổi), là người đại diện công ty.





Qua đó, phát hiện trong công ty này có 100 thùng giấy chứa 30.000 cây bàn chải đánh răng nhãn mác nước ngoài. Thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không có hóa đơn chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2.10, tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An ngụ xã Nhơn Hội, H.An Phú, An Giang) điều khiển, có 400 can nhựa in chữ nước ngoài không có nhãn mác, tem phụ theo quy định, bên trong chứa hoá chất loại HNO3. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đức không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp các thủ tục nhập khẩu hàng hoá nước ngoài.

Trong 2 vụ việc được Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện vào ngày 2.10, lực lượng đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa và bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an H.An Phú xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.