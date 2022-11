An Giang: Phát hiện số lượng lớn nhang muỗi nhãn mác nước ngoài nghi hàng giả

Ngày 30.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện số lượng lớn nhang muỗi nghi vấn hàng hóa giả mạo nhãn mác nước ngoài.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29.11, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.An Phú và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh T.Q tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, do bà T.K.Q. (40 tuổi, ngụ tại địa phương) làm đại diện.





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng có 5.040 hộp nhang muỗi có nhãn hiệu, xuất xứ nước ngoài nhưng không có dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Nghi vấn số nhang muỗi trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nước ngoài, tổ công tác đã bàn giao cho Công an H.An Phú tạm giữ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.