An Giang: Tuyên tử hình kẻ hiếp dâm, giết cháu bé gái 12 tuổi trên núi Két

Ngày 8.6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Phước Tân (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Chợ Mới, An Giang) mức án tử hình về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2021, Trần Phước Tân chung sống như vợ chồng với chị T.T.H.T. (40 tuổi, ngụ TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân, An Giang) tại một nhà trọ thuộc xã An Hảo, H.Tịnh Biên.

Ngày 3.11.2021, Tân điều khiển xe máy chở chị T. về về thăm mẹ vợ ở TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân. Sau đó, Tân đến nhà anh N.H.Đ. (36 tuổi, ngụ cùng xóm với mẹ vợ Tân) uống rượu và biết cháu N.T.C.V (12 tuổi, con anh Đăng) muốn có điện thoại thông minh để học trực tuyến nên Tân giả vờ hứa mua cho cháu.

Chiều 6.11, Tân đến nhà rủ V. đi mua điện thoại thì được cháu đồng ý. Tân dùng xe máy chở cháu V. đến nhà trọ vợ chồng Tân thuê tại xã An Hảo. Tại đây, Tân thực hiện hành vi hiếp dâm cháu V.

Đến sáng 7.11, Tân tiếp tục chở cháu V. đến nhà một người dân ở xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên để uống rượu.





Trưa cùng ngày, qua hình ảnh từ camera an ninh, chị T. biết Tân chở bé V. đi nên gọi điện cho biết gia đình cháu đang đi tìm và yêu cầu Tân chở cháu về nhà. Lúc này, do sợ V. kể việc bị hiếp dâm cho cha, mẹ biết nên Tân nảy sinh ý định giết chết cháu.

Để thực hiện hành vi, Tân chở cháu V. đến khu vực núi Két thuộc xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên. Tân giả vờ kêu V. lên núi hái thuốc rồi dẫn cháu đến chỗ vắng người, dùng tay bóp cổ nạn nhân chết mới buông ra.

Sau khi gây án, Tân xuống chân núi, lấy xe chạy khỏi hiện trường. Khi Tân điều khiển xe đến khu vực phà Châu Giang (TP.Châu Đốc) thì bị cha cháu V. bắt giữ, đưa về trụ sở Công an TT.Phú Mỹ trình báo.

Theo công an, Tân đã có 3 tiền án. Cụ thể, năm 2003, Tân bị TAND TX.Cao Lãnh (nay là TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) xử phạt 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2007, bị TAND H.Mộc Hóa (Long An) tuyên phạt 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2011, bị TAND tỉnh An Giang phạt 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và chấp hình phạt tù xong vào tháng 9.2020.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Tân 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt Tân phải nhận là tử hình.