Ana De Armas quyến rũ hút hồn trong tạo hình Marilyn Monroe

Mới đây, Netflix đã cho “trình làng” teaser đầu tiên của bộ phim Blonde với sự tham gia của “Bond girl” Ana de Armas trong vai biểu tượng Hollywood Marilyn Monroe. Dựa trên tiểu thuyết của Joyce Carol Oates, bộ phim khắc họa cuộc đời hào hoa nhưng lắm thăng trầm của Marilyn Monroe, bên cạnh những mối quan hệ tình cảm của bà. Blonde được nhào nhặn dưới bàn tay của đạo diễn Andrew Dominik và dán nhãn 17+.

Đoạn teaser được dẫn dắt bởi bài hát trứ danh gắn liền với tên tuổi Marilyn Monroe - Diamonds Are a Girl’s Best Friend. Qua đó, người xem lần lượt được chiêm ngưỡng một số hình ảnh mang tính biểu tượng của nữ minh tinh huyền thoại. Tiêu biểu có thể kể đến cảnh quay bộ váy trắng tung bay trong Seven Year Itch, hay màn trình diễn trên sân khấu đầy mê hoặc của Marilyn Monroe trong Gentlemen Prefer Blondes. Vẻ hào nhoáng của kinh đô điện ảnh Hollywood, nỗi niềm của Marilyn Monroe trước sự chú ý quá mức của đám đông cũng được tái hiện đầy cuốn hút.

Theo The Hollywood Reporter, nữ diễn viên Ana de Armas đã trải qua 47 ngày quay và dành từ 2-3 giờ mỗi ngày để làm tóc và trang điểm cho màn hóa thân được chân thật nhất. Không những nghiền ngẫm kịch bản, mỹ nhân James Bond còn đọc rất nhiều lần quyển tiểu thuyết gốc và xem qua hàng loạt các bức ảnh, video của Marilyn Monroe.





Ana de Armas thổ lộ: “Có những ngày tôi cảm giác như mình thật sự đã đi vào tâm trí và cơ thể của cô ấy. Tôi tin bộ phim sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn thật thú vị về nhân vật huyền thoại này. Để thực sự hiểu những gì cô ấy đã trải qua khi vừa là Marilyn Monroe lừng danh vừa là Norma Jeane (tên thật của Marilyn Monroe). Tôi nghĩ rằng đạo diễn và biên kịch của Blonde đã có một cách tiếp cận thật táo bạo và đề cao nữ quyền đối với câu chuyện của bà”.

Song, tạo hình của Ana de Armas trong vai Marilyn Monroe nhận được phản ứng tích cực từ phía công chúng. Đôi mắt thơ ngây, vòm môi gợi cảm cùng thần thái sang chảnh sẵn đã giúp cô tái hiện khá hiệu quả hình ảnh của minh tinh đình đám một thời. Bên cạnh Ana de Armas, bộ phim Blonde còn có sự góp mặt của Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel và Evan Williams. Blonde sẽ được phát hành toàn cầu trên Netflix vào 23.9 tới.