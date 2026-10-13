Trong những chuyến đi công tác nước ngoài, tại các sự kiện quốc tế, nhiều người gặp và chào hỏi ngỡ bà là người Nhật, người Thái hay đến từ một quốc gia châu Á nào khác.

Bà luôn tự hào giới thiệu: "I'm Vietnamese".

Tôi là người Việt Nam.

Bà Nga kể câu chuyện ấy với niềm hào hứng: "Tôi tự hào nói rằng tôi là một người yêu nước và có một sự tự hào dân tộc rất lớn. Tôi muốn bạn bè quốc tế phải tôn trọng đất nước Việt Nam và con người Việt Nam".

Quay ngược thời gian về những năm đầu thập niên 1990. Trong những chuyến tới Đức và một số quốc gia phát triển tại Đông Âu, bà Nguyễn Thị Nga nhìn thấy một thế giới rất khác Việt Nam khi ấy, khoảng cách rất lớn về hạ tầng, dịch vụ và mức sống. Nhưng điều bà mang về không phải mặc cảm bởi khoảng cách mà là sự quyết tâm hành động nhiều hơn với suy nghĩ: "Đất nước mình hoàn toàn có thể phát triển mạnh hơn nữa và đặc biệt là đưa đời sống của tất cả mọi người lên một tầm cao hơn".

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG

Và bà luôn tự hỏi: Làm thế nào để những sản phẩm, dịch vụ tốt ở các nước phát triển cũng có tại Việt Nam? Làm thế nào để người dân được hưởng thành quả phát triển? Những câu hỏi ấy theo bà trong suốt các quyết định đầu tư sau này.

Niềm tự hào dân tộc trong cách bà Nga nhìn nhận không đồng nghĩa với khép mình trước thế giới mà gần như ngược lại. Bà muốn Việt Nam tiến nhanh hơn và phải hội nhập sâu rộng hơn.

Muốn hội nhập, phải tìm đến những người giỏi, những công nghệ tiên tiến, hiện đại và những chuẩn mực cao để học.

Khi bước vào lĩnh vực golf cuối những năm 1990, bà Nga chưa từng cầm gậy chơi golf. Thị trường golf trong nước khi ấy còn rất nhỏ. Để phát triển lĩnh vực mới, bà tìm đến những người có kinh nghiệm, từ Jack Nicklaus, Greg Norman đến các đối tác quốc tế khác.

Bà Nguyễn Thị Nga làm việc với huyền thoại golf thế giới Greg Norman

Trong một chuyến đến Ohio, Mỹ, làm việc với nhà thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới Nicklaus, lá cờ đỏ sao vàng được đặt ở vị trí Việt Nam trên bản đồ golf của huyền thoại golf Jack Nicklaus. Bà rất tự hào và xúc động trước hình ảnh đó. Một lá cờ nhỏ trên bản đồ cho thấy Việt Nam đã hiện diện trong mạng lưới golf quốc tế nhờ sự hợp tác chiến lược của bà với Jack Nicklaus.

Bà Nguyễn Thị Nga làm việc với Nicklaus Design - thương hiệu do huyền thoại golf thế giới Jack Nicklaus sáng lập



Với bà Nga, hợp tác cùng các thương hiệu lớn chính là cơ hội để người Việt tiếp cận công nghệ, tri thức và phương pháp quản trị. Đưa những chuẩn mực ấy về Việt Nam, học hỏi rồi từng bước làm chủ là điều bà muốn thực hiện.

"Người Việt ta hoàn toàn có thể làm được" - Đây chính là niềm tin mạnh mẽ để bà tự hào nói với cả thế giới: I’m Vietnammese.

Không chỉ tự hào vì mình là người Việt Nam, bà còn muốn chứng minh người Việt có thể làm được mọi thứ.

Niềm tin vào năng lực của người Việt thể hiện cả trong những thương vụ bà Nga mua lại tài sản từ nhà đầu tư nước ngoài. Theo bà, trong một nền kinh tế hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam cần tự tin tham gia thị trường và nắm bắt cơ hội như các đối tác quốc tế. Nếu tinh thần dân tộc giải thích vì sao bà Nga luôn muốn doanh nghiệp Việt Nam tiến gần hơn tới những chuẩn mực quốc tế, thì một câu hỏi khác lại lý giải những lĩnh vực bà lựa chọn: Kinh doanh cuối cùng để làm gì?

Câu trả lời của bà không dừng ở lợi nhuận. Trong hệ sinh thái BRG có những lĩnh vực mà theo bà Nguyễn Thị Nga, chính hội đồng đầu tư cũng đề xuất cân nhắc vì "không có lợi nhuận", hoặc phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới có thể đạt hiệu quả.

Nhưng bà không cho rằng một tập đoàn đa ngành chỉ lựa chọn những lĩnh vực "siêu lợi nhuận". "Phải có những ngành nghề đóng góp cho cuộc sống của cộng đồng và xã hội" bà nói

Chính vì vậy với Tập đoàn BRG, bán lẻ là lĩnh vực để phục vụ đời sống của người dân hàng ngày.

Bà Nguyễn Thị Nga tiếp đón đoàn khách thăm quan tại siêu thị FujiMart

Bà Nguyễn Thị Nga đón tiếp đoàn khách quốc tế

Hay dự án hợp tác trồng lúa với doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm hơn 100 năm để sản xuất gạo xuất khẩu sang Nhật Bản. Bà Nguyễn Thị Nga cũng đánh giá việc đầu tư có thể phải mất nhiều năm mới thấy lợi nhuận, nhưng BRG vẫn lựa chọn thực hiện.

Trong những quyết định ấy, bà tính đến cả giá trị sản phẩm, lợi ích của người dân và giá trị đóng góp cho đất nước.

Trong cách bà Nga lý giải, doanh nghiệp phát triển không phải một thực thể tách biệt với xã hội. Doanh nghiệp làm ra nhiều sản phẩm hơn thì sẽ đóng góp ngân sách lớn hơn, tạo thêm nhiều việc làm và người lao động có thu nhập tốt hơn.

Mỗi doanh nghiệp khỏe mạnh, theo logic ấy, trở thành một tế bào khỏe mạnh của cả nền kinh tế.

Từ 30 nhân viên khi khởi nghiệp, hệ sinh thái BRG hiện tạo việc làm cho hơn 22.000 người lao động. Bà thường nhắc đến con số ấy trong cuộc trò chuyện. Đó là những con người cùng làm việc với bà, cũng là trách nhiệm gắn với từng quyết định điều hành.

Câu hỏi về giá trị còn đưa bà đến với gốm Chu Đậu, một dòng gốm Việt có lịch sử hàng trăm năm, từng theo những con tàu vượt biển ra thế giới để trở thành bảo vật của nhiều quốc gia và hiện đang trưng bày tại 46 bảo tàng tại 32 nước.

Điều khiến bà đặc biệt xúc động là câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam làm gốm cách đây gần 600 năm. Nữ doanh nhân Bùi Thị Hý - Tổ nghề gốm Chu Đậu, bà không chỉ là nữ doanh nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà còn là điển hình cho sự hội tụ đầy đủ tài, đức vẹn toàn - một nữ kỳ tài của Việt Nam. Bà Nga được truyền cảm hứng từ tư duy, bản lĩnh ấy để tiếp nối phát triển, phục dựng dòng gốm cổ đi vào cuộc sống đương đại.

"Bà Bùi Thị Hý là một tấm gương để thế hệ nữ doanh nhân noi theo", bà nhấn mạnh.

Với bà Nga, đầu tư vào Chu Đậu gắn với việc gìn giữ một giá trị văn hóa và tìm đường đưa sản phẩm Việt đến với thị trường quốc tế. Câu chuyện ấy nối tiếp điều bà theo đuổi từ những chuyến đi đầu tiên: tiếp nhận những giá trị tốt của thế giới và tạo cơ hội để giá trị Việt vươn tầm ra thế giới. Ở giữa hai chiều ấy là một câu hỏi bà Nga luôn đặt ra: Mình tạo thêm được giá trị gì?

Bà Nguyễn Thị Nga tặng bình Gốm Chu Đậu cho Tổng thống Kazakhsta

Để đưa một ý tưởng đến kết quả, bà Nguyễn Thị Nga dành nhiều thời gian cho việc thực hiện. Bà kể một bài học từ khoảng năm 1996: một thương vụ nhập khẩu chậm tiến độ một tuần đã khiến khoản lợi nhuận dự kiến trở thành thua lỗ.

Một tuần ấy giúp bà nhận ra kế hoạch cần được chuẩn bị kỹ và theo sát trong từng bước triển khai. Gần 3 thập niên sau, bà vẫn nhớ bài học đó khi nói về cách làm việc của mình.

"Tôi làm rất kỹ, rất chi tiết và sát sao với từng cán bộ quản lý để quá trình thực hiện để có được kết quả tốt nhất".

Nhưng điều đáng chú ý hơn là con số 14 - 16 giờ làm việc, con số này không chỉ xuất hiện khi bà đã thành công, nhịp làm việc ấy đã theo bà qua nhiều giai đoạn.

Ngày nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, những hình ảnh của chặng đường đã quay trở về trong bà: công trường; khách sạn, sân golf, có những đêm sáng đèn làm việc; có 30 nhân viên của buổi đầu và đội ngũ 22.000 lao động hôm nay. Nhưng cũng có căn bếp; có hình ảnh bà nấu ăn, chăm gia đình và trò chuyện với các cháu.

Hai thế giới ấy cùng tồn tại trong cuộc đời một người phụ nữ. Gia đình là nguồn tái tạo năng lượng thuần khiết và rất mạnh mẽ cho bà. Không phải vài tháng làm ngày làm đêm để hoàn thành một dự án, không phải vài năm quyết liệt để xây dựng doanh nghiệp, mà là sự bền bỉ kéo dài qua nhiều thập niên.

Nhưng khi nói về danh hiệu, bà hướng câu chuyện về những việc phía trước. Bà nghĩ đến đào tạo đội ngũ đã cùng mình xây dựng doanh nghiệp và trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho xã hội và đất nước.

"Cống hiến nhiều hơn nữa, lao động nhiều hơn nữa, làm được nhiều việc có ích cho xã hội", bà nói về điều cần làm sau sự ghi nhận ấy.

Bà mong muốn Tập đoàn BRG hiện diện nhiều hơn ở nước ngoài, muốn có văn phòng tại Singapore, Tokyo, New York... Muốn thế hệ trẻ, những người khởi nghiệp và đặc biệt là những nữ doanh nhân có thể đi xa hơn thế hệ mình.

Sau nhiều chuyến đi khắp thế giới, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Nga vẫn giữ một niềm tin: Người Việt Nam "giàu tình cảm, rất thông minh, rất giỏi và rất khéo léo", nếu mỗi người nỗ lực hơn và biết "kết dính bền chặt hơn", Việt Nam có thể phát triển nhanh và không thua kém các quốc gia phát triển.

Người Anh hùng Lao động ấy vẫn đang bền bỉ làm việc 14 - 16 giờ mỗi ngày và bước ra thế giới rất tự hào nói: "I'M VIETNAMESE".

"Tôi là người Việt Nam" không chỉ còn là một lời giới thiệu, niềm tự hào với thế giới được bà chứng minh bằng một đời làm việc và cống hiến cho gia đình, những người xung quanh, cho cộng đồng và đất nước.