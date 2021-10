Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam vừa phát đi công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão).

Cụ thể, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các sở, ban, ngành tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả ghe thuyền ở các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) từ 12 giờ trưa nay 6.10 cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn được hướng dẫn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè (hoàn thành trước 17 giờ ngày mai 7.10).





Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố phải kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở các huyện miền núi. Ưu tiên đến mức tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép.

Đáng chú ý, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ, chỉ đạo nhân dân tự dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày.

Ngoài ra, Trường Chính trị, Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão) và mưa lớn.