Ập vào căn hộ ven biển Đà Nẵng, bắt quả tang ‘dân chơi’ mở tiệc ma túy

Ngày 8.2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ 4 "dân chơi" để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Trước đó, ngày 7.2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào căn hộ cho thuê khu vực ven biển Đà Nẵng trên đường An Thượng 4 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 3 "dân chơi" đang phê ma túy.

Cả nhóm khai nhận tên H.H.T, P.Đ.M (cùng 21 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) và T.L.A.N (23 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm bình khí cười và cần sa cùng một số dụng cụ liên quan.





Mở rộng điều tra, Công an Q.Ngũ Hành Sơn triệu tập thêm T.A.T (21 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu).

Theo lời khai, cả nhóm sau chầu nhậu gặp mặt đầu năm đã nhờ T.A.T mua cần sa và khí cười, mang đến căn hộ cho thuê trên đường An Thượng 4 để sử dụng.

T.A.T còn khai nhận số khí cười và cần sa được đặt mua qua mạng. Hiện cả 4 nam thanh niên bị tạm giữ để mở rộng điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.