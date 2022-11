Apple chọn Samsung làm nhà cung cấp RAM cho iPhone

Theo AppleInsider, Apple đã lên kế hoạch mua chip RAM NAND 128 lớp từ Yangtse Memory Technologies Co (YMTC - Trung Quốc) để sử dụng cho iPhone. Những con chip này được cho là chậm hơn một hoặc hai thế hệ so với chip do Micron và Samsung sản xuất, nhưng giá rẻ hơn 20%.

Nhưng vào tháng 10, Apple được cho là đã tạm dừng kế hoạch mua lại chip từ YMTC. Về cơ bản, mặc dù Apple không bị cấm mua chip từ YMTC do các quy định mới nhất của chính phủ vốn tập trung vào xuất khẩu hơn là nhập khẩu, tuy nhiên báo cáo mới từ Digitimes nói Apple đã “lặng lẽ đình chỉ” các kế hoạch để chuyển sang mua chip RAM từ Samsung.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden ban hành luật cấm xuất khẩu mới với mục đích thúc đẩy sản xuất chip Mỹ, đồng thời tránh các vấn đề an ninh tiềm ẩn. Chính phủ Mỹ đã thêm YMTC vào “Danh sách chưa được xác minh” trong tháng 10.2022, nghĩa là có những hạn chế về cách các công ty Mỹ có thể làm việc với họ.





Báo cáo cho biết, chip NAND của Samsung sẽ được sử dụng trong iPhone dành cho thị trường Trung Quốc vào năm 2023. Ngoài dòng iPhone 15, Apple cũng có thể áp dụng điều này vào dòng iPhone 14.

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung cung cấp linh kiện cho iPhone. Hãng điện tử Hàn Quốc đã sản xuất chip xử lý tai nghe cho iPhone và iPad, RAM cho nhiều thiết bị Apple trong 20 năm qua và màn hình cho iPhone 14 Pro.