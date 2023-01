Apple tăng giá iPhone 15 Pro, nới rộng khoảng cách với iPhone 15 Plus

Theo BGR, báo cáo mới nhất cho thấy Apple sẽ tăng giá dòng iPhone 15 Pro trong năm nay thêm 100 USD và nới rộng khoảng cách giá với mẫu iPhone 15 Plus. Nhưng ngay cả khi tạo ra sự chênh lệch về giá, Apple dự kiến vẫn sẽ trang bị cho các mẫu iPhone 15 thường thiết kế Dynamic Island, thậm chí cảm biến camera chính 48 MP giống như những gì hãng đã làm với dòng iPhone 14 Pro hiện nay.

Việc Apple tăng giá iPhone 15 Pro được xem là chiêu thức của công ty nhằm thu hút người tiêu dùng đến với các mẫu iPhone 15 Plus. Như đã biết, sự chênh lệch về giá giữa iPhone 14 Plus và 14 Pro chỉ ở mức 100 USD là lý do khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm hơn đến các sản phẩm cao cấp, dẫn đến doanh số yếu kém cho iPhone 14 Plus. Từ kinh nghiệm này, Apple chắc chắn sẽ tìm cách tạo sức hút cho iPhone 15 Plus thay vì khai tử phiên bản Plus chỉ sau một năm phát hành.





Nói về các mẫu iPhone 15 Pro, Apple được cho là đang lên kế hoạch thay thế phần khung thép không gỉ bằng titan, thêm ống kính tiềm vọng trên phiên bản cao cấp nhất và tích hợp chip A17 Bionic dựa trên công nghệ 3nm giúp tiết kiệm điện hơn 35% so với tiền nhiệm của nó. Mặc dù những thay đổi này xứng đáng để chi thêm 100 USD, tuy nhiên với người dùng cơ bản, họ sẽ thấy các mẫu iPhone 15 thường trở nên hấp dẫn hơn với thiết kế mới và hệ thống camera tốt hơn.

Vẫn còn khoảng 8 tháng nữa để Apple trình làng loạt iPhone 15, vì vậy mọi kế hoạch của công ty có thể thay đổi so với những tin đồn hiện nay.