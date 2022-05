'Armageddon Time' xoáy vào xã hội Mỹ thời Tổng thống Ronald Reagan

Armageddon Time quy tụ dàn diễn viên toàn sao gồm Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Jessica Chastain... Phim của đạo diễn James Grey được kể qua góc nhìn của Paul Graff thời trẻ, do Michael Banks Repeta thủ vai. Câu chuyện tình bạn của Paul với Johnny (Jaylin Webb đóng) đan xen cùng tham vọng chống lại các cấu trúc xã hội tạo nên sự bất ổn.

“Tác phẩm gây xúc động mạnh đối với tôi. Đó là câu chuyện của tôi được kể theo một cách nào đó”, đạo diễn James Grey đẫm nước mắt nói trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả dự LHP Cannes.

Vị đạo diễn Mỹ 64 tuổi từng có nhiều phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes và LHP Venice trong những năm qua, cho biết đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với khán giả ở Cannes.

Phim mới nhất của James Grey - Armageddon Time - do Universal Pictures phân phối, là một trong 21 phim tranh giải Cành cọ vàng. Tên tác phẩm lấy từ một câu nói nổi tiếng của Ronald Reagan, người từng cảnh báo trên truyền hình rằng đây có thể là thế hệ trải qua Armageddon (thuật ngữ trong Kinh thánh có nghĩa nơi sẽ diễn ra trận chiến giữa các thế lực thiện và ác).

“Chúng tôi hoàn thành bộ phim vào ngày 14.5 trong sự hoảng loạn và mang nó bay đến đây. Vì vậy các bạn là những người đầu tiên trên thế giới được xem”, Gray nói trong tiếng vỗ tay vang dội trong nhà hát.

Armageddon Time là tác phẩm thứ 8 của James Gray, đánh dấu một bước đột phá so với hầu hết những gì ông đã làm trước đây. Đó là một dự án mang đậm tính cá nhân - một bộ phim hồi ký về tuổi mới lớn, lấy bối cảnh ở Queens, New York (Mỹ) vào đầu những năm 1980 nơi xuất hiện một người hùng 11 tuổi là Paul Graff đang học lớp sáu.





Armageddon Time mang một tông màu nổi bật khác với các tác phẩm khác của Grey. Lấy bối cảnh chủ yếu là những đứa trẻ trong ngôi nhà gia đình Do Thái của Paul, bộ phim đầy nhộn nhịp, lôi cuốn, mang tính giai thoại và hài hước – thứ mà Grey hiếm khi làm được.

Cảnh khai giảng của ngày đầu tiên đi học với ông thầy Turkeltaub (Andrew Polk) đang cố gắng thể hiện một người đầy kỷ luật, cứng rắn nhưng yêu nghề. Lý do ông cảm thấy mình cần phải làm điều này là vì ngay đầu những năm 1980, sự tôn trọng của học sinh dành cho thầy cô ngày càng sụt giảm.

Cái mà mọi người thường gọi là “quan hệ chủng tộc” nằm ở nhân vật Paul, người luôn nghĩ rằng anh đến từ một gia đình “siêu giàu”, danh giá. Trong khi đó Johnny lại khác hẳn, là một đứa trẻ nghèo sống với bà của mình. Cậu ta là đứa trẻ da đen duy nhất trong lớp khiến dễ trở thành người ngoài cuộc.

Đạo diễn James Grey dàn dựng các bối cảnh tại nhà của Paul đầy náo nhiệt nơi mọi người đều nói chuyện cùng lúc để cho thấy định kiến ​​của xã hội. Họ là những người theo chủ nghĩa tự do Do Thái ở New York cuối thế kỷ 20. Ông bà của Paul đã trốn thoát khỏi châu Âu trước khi xảy ra thảm họa Holocaust nhưng sống mỗi ngày với nhận thức về nó, lan tỏa sang những người thân: mẹ Esther của Paul (Anne Hathaway) và cha cậu (Jeremy Strong).

Gia đình Graff tự hào là những người theo chủ nghĩa tự do và cho rằng việc Ronald Reagan ứng cử tổng thống là một màn trình diễn kinh dị. Phần lớn điều đó đến từ những gì họ coi là di sản khi họ là nạn nhân của nạn áp bức người Do Thái. Họ vẫn luôn xem người Mỹ da đen là “cấp thấp”. Họ phân biệt chủng tộc theo cách riêng.

Armageddon Time là một chuyến đi đầy hoài niệm về những năm 1980. James Grey sử dụng buổi bình minh của thời đại Ronald Reagan để vẽ một bức chân dung về sự áp bức có hệ thống. Armageddon Time là bộ phim mang thông điệp đầy phân biệt chủng tộc - đó là tất cả những gì Paul và Johnny đang gặp rắc rối khi đến trường nhưng Johnny là người bị ném xuống gầm xe buýt vì là dân da đen.