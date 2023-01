'Avatar 2' thu 230 tỉ, là phim ăn khách nhất Việt Nam 2022

Sau 18 ngày ra rạp, Avatar 2 (Avatar: The way of water) đã chứng tỏ sức hút với khán giả Việt Nam khi thu về 230 tỉ đồng. Đây cũng là bộ phim cán mốc 200 tỉ đồng nhanh nhất tại Việt Nam trong năm 2022. Số liệu từ Box Office cho biết doanh thu Avatar: The way of water tính đến 31.12.2022 là 205 tỉ đồng, đưa tác phẩm của đạo diễn Cameron trở thành bộ phim ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam năm 2022.

Hiện tại, phần 2 của siêu phẩm Avatar vẫn đang trụ rạp khá tốt và doanh thu vẫn đang tăng lên. Với những thành tích đáng nể trên, Avatar: The way of water cũng ghi danh vào Top 3 phim có doanh thu cao nhất Việt Nam mọi thời đại, sau Bố già và Avengers: Endgame.

Trên thế giới, Avatar: The way of water cũng vừa cán mốc 1,4 tỉ USD sau hơn hai tuần ra rạp. Đây là bộ phim thứ ba cán mốc 1 tỉ USD trong năm 2022 sau Top Gun: Maverick và Jurassic World: Dominion. Tác phẩm cũng lập kỷ lục khi là một trong sáu phim vượt 1 tỉ USD chỉ trong hai tuần đầu công chiếu. Đây là thành tích đáng nể khi đại dịch Covid-19 vừa qua đi.





Đạo diễn James Cameron từng chia sẻ ông hy vọng Avatar: The way of water có thể chạm đến mốc doanh thu 2 tỉ USD thì mới đủ hòa vốn. Với tốc độ tăng trưởng trên, có lẽ mong muốn của James Cameron sẽ sớm thành hiện thực. Thành công của Avatar: The way of water cũng sẽ rộng đường để các phần phim tiếp theo ra rạp. Hiện tại, nhà sản xuất đã lên kế hoạch chiêu đãi khán giả 3 phần phim tiếp theo trong 6 năm tới, cụ thể phần 3 dự định ra mắt vào 2024, phần 4 vào 2026 và phần 5 cũng là phần cuối cùng vào 2028.

Năm 2022, phòng vé Việt đã chứng kiến nhiều biến động khó lường, song đã có không ít kỷ lục mới được thiết lập. Thị trường phim nội địa năm ngoái có 2 phim vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng là Doctor Strange in the multiverse of madness và Avatar: The way of water. Ngoài ra, lần đầu tiên có một bộ phim Hàn Quốc vượt mốc 150 tỉ đồng tại Việt Nam là Bỗng dưng trúng số. Tuy nhiên, đáng buồn, top 5 bộ phim oanh tạc phòng vé nội địa lại thiếu vắng những tác phẩm của Việt Nam. Bộ phim Việt ăn khách nhất năm 2022 là Em và Trịnh, chỉ đứng ở vị trí số 6 với doanh thu 100 tỉ đồng.

Top 5 phim ăn khách nhất tại Việt Nam trong năm 2022 gồm có: Avatar: The Way of Water (205 tỉ đồng), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (200,5 tỉ đồng), Minions: Sự trỗi dậy của Gru (199,7 tỉ đồng), Bỗng dưng trúng số (176,6 tỉ đồng), Thor: Tình yêu và sấm sét (119,5 tỉ đồng).