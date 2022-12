'Avatar: The way of water' bị chỉ trích xem thường văn hóa bản địa

Theo Washington Post, bom tấn Avatar: The way of water sau khi ra mắt đã vướng phải sự chỉ trích gay gắt từ một số nhóm người thuộc các dân tộc thiểu số. Họ cho rằng bộ phim đang "lãng mạn hóa" chủ nghĩa thực dân, có miêu tả phân biệt chủng tộc đối với người bản địa, người làm phim chẳng hiểu gì về bản chất đời sống của các bộ tộc, bộ lạc người thiểu số.

Yuè Begay - đồng chủ tịch của Hiệp hội Indigenous Pride LA, người Mỹ bản địa có sức ảnh hưởng tại Hollywood đã công khai tẩy chay Avatar: The way of water. Theo Yuè Begay, nền văn hóa bản địa bị chiếm đoạt theo hướng tiêu cực để phục vụ nhu cầu giải trí, thị hiếu của người da trắng.

"Đừng xem Avatar: The way of water. Các bạn hãy tham gia cùng người bản địa và các nhóm khán giả khác trên khắp thế giới để tẩy chay bộ phim khủng khiếp, đầy rẫy sự phân biệt chủng tộc này. Nền văn hóa bản địa của chúng tôi bị xâm hại chỉ để thỏa mãn thị hiếu của người da trắng. Hãy dừng ngay việc "bôi xanh" lên một chủng tộc khác vì mục đích thương mại hoặc giải trí", Yuè Begay chia sẻ trên Twitter.





Trong quá trình xây dựng Avatar, James Cameron cùng đội ngũ của ông đã sáng tạo ra tộc người Na'vi, được cho là lấy cảm hứng từ một số bộ lạc bản địa trên khắp thế giới. Ở phần phim thứ hai, câu chuyện tập trung nhiều vào nhóm dân cư Na'vi ở khu vực biển, mà tạo hình cùng văn hóa được cho là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hóa Maori của cộng đồng người Polynesia bản địa ở New Zealand.

Khán giả Cheney Poole đến từ Christchurch, New Zealand vốn là người Maori. Anh miêu tả bộ phim “chỉ là một ví dụ khác của sự lãng mạn hóa quá trình thuộc địa hóa của người da trắng". Người này cũng cho rằng Avatar: The way of water vẫn được thực hiện dưới góc độ thiên kiến của người da trắng, khi họ bỏ qua nhiều yếu tố về lịch sử lẫn nỗi đau mà những người bản địa đã phải chịu đựng trong quá trình thuộc địa hóa.

Tiếp đó, Lailatul Fitriya - nghiên cứu sinh, trợ lý giáo sư chuyên ngành Phi thực dân hóa tại trường thần học Claremont cho biết cô không có hứng thú xem phần tiếp theo của Avatar. Fitriyah chia sẻ cô cảm thấy không ổn khi Jake Sully từ một người da trắng có thể trở thành thủ lĩnh người Na'vi dễ dàng như thế. Ngoài ra, một số khán giả còn bức xúc vì đoàn phim Avatar: The way of water tuyển chọn số đông diễn viên da trắng đóng vai người bản địa.

Ra mắt sau 13 năm kể từ phần đầu tiên, Avatar: The way of water đang tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Bên cạnh những lời khen về mặt kỹ xảo, hiệu ứng thị giác, bộ phim cũng vấp phải không ít lời chê bai từ các nhà phê bình khi sở hữu cốt truyện đơn giản, "chỉ chạm đến nhãn cầu khán giả chứ không chạm nổi đến trái tim họ"... Đạo diễn James Cameron không có bình luận chính thức nào trước những chỉ trích trên. Hiện tại, Avatar: The way of water có doanh thu vượt 850 triệu USD trên toàn cầu sau 10 ngày công chiếu.