Ba chữ cái đủ làm sập trình duyệt Safari trên iPhone

Theo GizChina, báo cáo cho biết, sự cố xảy ra khi người dùng gõ một số từ kết hợp, chẳng hạn như “bes”, “wal” và thậm chí là “tar”. Ngoài ra còn có các chuỗi ký tự khác cũng gây ra sự cố, bao gồm “wel”, “old”, “sta”, hay “pla”. Nếu Google là công cụ tìm kiếm mặc định, chỉ cần nhập ba chữ cái này vào hộp tìm kiếm Safari trên iPhone, ứng dụng sẽ đóng ngay lập tức.

Sau khi tìm hiểu kỹ hơn, có vẻ như sự cố này có liên quan đến Google, bởi vì nó không xảy ra nếu người dùng thiết lập công cụ tìm kiếm khác làm mặc định cho Safari.





Lý do đằng sau sự kết hợp cụ thể này khiến Safari gặp sự cố vẫn còn là một bí ẩn. Điều thú vị là một số người dùng cho biết lỗi có liên quan đến tên viết tắt của các nhà bán lẻ nổi tiếng ở Mỹ như Target, Best Buy và Walmart, tương ứng cho “tar”, “best” và “wal”. Ngoài ra, Apple vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề. Vấn đề hiện tại dường như chủ yếu tập trung ở California và Florida (Mỹ). Do đó, bất kể lý do chính là gì, lỗi này có thể nằm ở máy chủ của Google.

Ở thời điểm hiện tại, nếu găp phải vấn đề tương tự, người dùng được khuyến cáo thay đổi trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone là đủ để khắc phục lỗi.