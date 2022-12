Ba điều đáng mong đợi trong ‘The interest of love’ của Moon Ga-young

The interest of love là một bộ phim tình cảm lãng mạn kể về bốn người có những sở thích khác nhau gặp nhau khi làm việc tại chi nhánh Yeongpo của Ngân hàng KCU. Khi họ lỡ va vào cuộc sống của nhau, mỗi người bắt đầu trải qua những thử thách và hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Theo những tiết lộ của đoàn phim, đây là ba yếu tố đáng mong đợi trong The interest of love.

Trong The interest of love, Yoo Yeon-seok sẽ đóng vai nam chính - Ha Sang-soo, một người đàn ông tin chắc rằng một cuộc sống ổn định và bình yên là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Tuy nhiên, thế giới yên bình của anh bị đảo lộn khi anh phải lòng Ahn Soo-young (Moon Ga-young) - một nữ đồng nghiệp kiên cường, người luôn cố gắng giữ trạng thái tích cực khi đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Phản ứng hóa học của cặp đôi Yoo Yeon-seok và Moon Ga-young

The interest of love càng củng cố thêm kỳ vọng của khán giả khi công bố nam chính không ai khác là tài tử Yoo Yeon-seok - nam diễn viên từng được xem là “tiêu chuẩn mới” của các bộ phim truyền hình lãng mạn từ năm 2019 đến nay. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của anh với Moon Ga-young cũng khiến người xem không khỏi mong chờ. Bởi không kém cạnh Yeon-seok, Moon Ga-young cũng được mệnh danh là “nữ thần thế hệ mới” khi cân tất những vai diễn đa màu sắc, đủ thể loại khác nhau.

Ngoài cặp đôi chính, The interest of love cũng sẽ có sự góp mặt của hàng loạt diễn viên trẻ thực lực như Geum Sae-rok, Jung Ga-ram, Moon Tae-yoo, Oh Dong-min...Tất cả được mong chờ sẽ kết hợp cùng nhau để tạo thành một câu chuyện thú vị về tình yêu.

Một tình yêu lãng mạn nhưng không cũ

The interest of love sẽ mang đến cho người xem một trải nghiệm “bình cũ rượu mới” với một tình yêu lãng mạn nhưng không hề cũ. Bộ phim được khai thác bởi đạo diễn Cho Young-min - người đứng sau bộ phim truyền hình lãng mạn đình đám Do you like Brahms? (Bạn có thích Brahms không?) nên người xem hoàn toàn có thể tin tưởng về một câu chuyện tình cảm phức tạp nhưng không kém phần cảm động này.





Với những quan niệm về tình yêu khác nhau, bốn người với bốn “sự bất ổn” khác nhau bước vào chuyến phiêu lưu tình yêu để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Chính những trải nghiệm muôn hình vạn trạng trong tình yêu của các nhân vật chính sẽ giúp khán giả cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trên hết, khi mỗi nhân vật kết thúc hành trình tình yêu của mình, mỗi người cũng sẽ có những suy nghĩ sâu sắc hơn về thứ gọi là “tình yêu”.

Học cách chấp nhận những quan niệm tình yêu khác biệt của nhau

Bốn nhân vật trung tâm của The interest of love đều có xuất thân khác nhau và ở những vị trí khác nhau trong cuộc sống dẫn đến quan điểm về tình yêu của họ cũng khác nhau. Trong khi Ha Sang-soo cho rằng tình yêu là thứ không bao giờ thay đổi thì Ahn Soo-young lại định nghĩa tình yêu như một “lâu đài cát xinh đẹp và sáng bóng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào”. Hay Park Mi-kyung (Geum Sae-rok) nói rằng tình yêu là thứ giữ cho bạn ấm áp, ngay cả khi nó không đốt cháy bạn, nhưng Jung Jong-hyun (Jung Ga-ram) tin rằng tình yêu là thứ cần được trả hết như một món nợ khó trả.

Mặc dù bốn người có quan điểm trái ngược nhau về tình yêu nhưng họ đều bị tình yêu hấp dẫn như nhau. Trong khi Ha Sang-soo và Ahn Soo-young cố gắng kiểm soát cảm xúc ngày càng lớn của mình, thì Park Mi-kyung và Jung Jong-kyun dần nhận ra quan niệm tình yêu của mình đang dần thay đổi vì đối phương.

The interest of love với sự kết hợp lần đầu tiên của Yoo Yeon-seok và Moon Ga-young cùng những ý nghĩa sâu sắc về tình yêu khiến khán giả không khỏi kỳ vọng bộ phim sẽ đạt được nhiều thành công hơn mong đợi. Bộ phim công chiếu tập đầu tiên vào ngày 21.12 trên JTBC và nền tảng trực tuyến toàn cầu Netflix.