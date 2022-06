Bà Rịa - VũngTàu: Một tuần triệt phá 3 vụ án giết người, tàng trữ ma túy, sản xuất xăng giả

Ngày 20.6, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy về thành tích xuất sắc đấu tranh, triệt phá các vụ án giết người, vụ mua bán trái phép chất ma túy, sản xuất xăng giả (các vụ án này đã được Thanh Niên thông tin).

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 11.6, Dương Đệ Hoàng (30 tuổi) và em ruột là Dương Đệ Hậu (26 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đến 1 công trình đang xây dựng trên địa bàn xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc) để trộm cắp tài sản.

Tại đây, khi bị phát hiện, Hoàng đã ra tay sát hại 1 bảo vệ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chưa đầy 24 giờ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định Hoàng là hung thủ đánh nạn nhân tử vong và bắt nghi can này.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 17.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an P.Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) bắt quả tang Bùi Văn Minh (ngụ P.Phước Nguyên) tàng trữ 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Từ lời khai ban đầu, tối cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Võ Trung Hồng (50 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Khám xét nơi cư trú của Hồng, lực lượng công an thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 4,2 kg và 2.128 viên thuốc lắc… Đây là vụ án ma túy có số tang vật lớn nhất từ trước đến nay do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá.

Vụ án sản xuất xăng A95 giả quy mô "khủng" được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập chuyên án triệt phá cũng được Thanh Niên đưa tin. Cụ thể, sau thời gian lập chuyên án, khoảng lúc 19 giờ 40 ngày 18.6, hàng chục cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các lực lượng nghiệp vụ đã tập kích vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) bắt giữ vụ sản xuất xăng A95 giả quy mô lớn do Võ Hoài Phương (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.

Tại thời điểm bắt quả tang, Phương đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo nhân viên bơm hơn 10 tấn hóa chất từ trên xe bồn 50H-134.26 xuống chứa trong bồn chứa xăng tại cửa hàng.

Trước đó, có 2 xe bồn khác đã hút tổng cộng 40.000 lít xăng từ bồn chứa này lên xe. Trong đó, 1 xe đã chở đến 1 cây xăng trên địa bàn H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) để giao 12.000 lít, đang trên đường giao hàng tiếp cho cây xăng khác thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ.

Đường dây sản xuất xăng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu là vụ án xăng giả đầu tiên mà Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá.