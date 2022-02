Bắc bộ đón không khí lạnh tăng cường, vùng núi rét dưới 5 độ C

Chiều 7.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các tỉnh Bắc bộ tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường.

Dự báo từ 8 - 9.2 không khí lạnh tăng cường tác động khiến các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào, mưa nhỏ, trời rét trên diện rộng. Bắt đầu từ hôm nay (8.2), vùng núi, trung du Bắc bộ trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ vùng núi 7 - 10 độ C, trong đó vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến ngày 11 - 12.2, sau đó trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ trong 1 - 2 ngày rồi lại chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến mưa rét sẽ trở lại.





Dự báo trong tháng 3 các tỉnh Bắc bộ có nhiều ngày rét đậm, rét hại và đây sẽ là tháng rét nhất trong mùa đông 2021 - 2022.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ hôm nay trên vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.