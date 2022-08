Bạc Liêu: Bắt bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 26.8, tin từ Công an xã Tân Thạnh, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng đơn vị vừa bắt giữ Biện Thanh Tú (39 tuổi, tạm trú khóm 3, TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long), là bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với công an, Tú khai nhận, quê quán tại xã Tân Thạnh, TX.Giá Rai. Năm 2018, Tú đến H.Tam Bình (Vĩnh Long) đến sinh sống và làm nghề môi giới nhà đất. Trong thời gian này, Tú làm hợp đồng đặt cọc với 2 người mua đất và nhận tổng số tiền hơn 230 triệu đồng nhưng không làm giấy xác nhận của chính quyền địa phương, sau đó cắt đứt liên lạc với chủ đất và người mua đất. Bằng thủ đoạn này, Tú đã chiếm đoạt số tiền đặt cọc của khách hàng để tiêu xài cá nhân.





Ngày 21.7.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Tú bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 12.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tú.

Khi bị truy nã, Tú bỏ trốn về địa phương nên bị Công an xã Tân Thạnh, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) phát hiện, bắt giữ. Hiện, Công an xã Tân Thạnh đang phối hợp, bàn giao Tú Công an H.Tam Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.