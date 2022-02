Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng kích điện để cướp tài sản

Ngày 11.2, tin từ Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Vịnh (22 tuổi, ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9.2, sau khi nhậu cùng bạn bè, Vịnh đi trên cầu Ba Xỉa (ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, H.Đông Hải) thì thấy anh H.T.K (25 tuổi, ngụ xã An Trạch, H.Đông Hải) điều khiển xe máy chạy lên cầu nên Vịnh đánh vào lưng anh K. Sau đó, Vịnh điều khiển xe máy BS 94B1- 566.12 đuổi theo.

Rượt đuổi được một đoạn thì Vịnh vượt qua mặt anh K. và chặn đầu xe nạn nhân. Bất ngờ, Vịnh dùng bộ kích điện chích 2 cái vào người anh K. và tra hỏi "có tiền không". Khi anh K. nói không có tiền, chỉ có điện thoại mang theo trong người liền bị Vịnh giật lấy điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.





Sau khi xảy ra vụ việc, anh K. trình báo với công an địa phương. Ngay trong đêm, lực lượng Công an H.Đông Hải khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Qua sàng lọc nhiều đối tượng khả nghi, công an xác định Vịnh là nghi phạm gây ra vụ cướp gây xôn xao dư luận địa phương. Tối 10.2, Công an H.Đông Hải tiến hành bắt giữ khẩn cấp Vịnh.

Tại cơ quan công an, Vịnh khai nhận mục đích mang theo dụng cụ kích điện là để đón đường, đánh nhau với anh K. Tuy nhiên, sau khi chặn đường, rượt đuổi thì Vịnh nảy sinh ý định dùng kích điện để cướp tài sản của anh K.

Sáng 11.2, Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) tổ chức dựng lại hiện trường xả ra vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ.