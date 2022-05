Bạc Liêu: Bắt quả tang cơ sở kinh doanh hơn 3 tấn thức ăn tôm hết hạn

Ngày 31.5, Cục Quản lý thị trường Bạc Liêu cho biết lực lượng của đơn vị vừa kiểm tra đột xuất, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh trên 3 tấn thức ăn tôm hết hạn sử dụng.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 28.5, lực lượng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bạc Liêu tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thức ăn tôm Dưỡng Thủy 1, thuộc ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, H.Hoà Bình, do ông Lê Văn Vàng làm chủ.





Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện cơ sở này đang mua bán thức ăn nuôi tôm số lượng lớn nhưng đã hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa. Cụ thể, có 44 bao thức ăn tôm hiệu Grobest super Shield No 2, loại 20 kg/bao; 7 bao thức ăn tôm hiệu Grobest gold Shield No 1, loại 10 kg/bao; 89 bao thức ăn tôm hiệu Grobest Vista Eco No 4, loại 20 kg/bao và 16 bao thức ăn tôm hiệu CP Hi-Gro 8804, loại 25 kg/bao. Tổng số lượng thức ăn tôm hết hạn sử dụng là 3.130 kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh Dưỡng Thủy 1 về Cục Quản lý thị trường Bạc Liêu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.