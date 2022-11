Bạc Liêu: Triệt phá trường gà quy mô lớn ở cánh đồng nuôi tôm

Ngày 30.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa đột kích, triệt phá thành công một trường gà quy mô lớn trên cánh đồng nuôi tôm thuộc ấp 3, xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải.

Theo đó, chiều tối 29.11, lực lượng Công an H.Đông Hải đột kích, ập vào bắt quả tang nhiều người đang đá gà ăn tiền trên khu đất trống, xung quanh là vuông tôm của người dân thuộc ấp 3, xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải.





Trong lúc bị công an bao vây, nhiều người bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 người liên quan cùng tang vật gồm: 10 con gà, 2 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, 10 điện thoại di động và hơn 33 triệu đồng.

Theo Công an H.Đông Hải, trường gà này hoạt động trong thời gian dài, quy mô lớn, có nhiều người ở các địa phương khác đến đá gà ăn tiền. Công an huyện từng triệt phá trường gà này nhưng gần đây một số người tổ chức mở lại. Vụ việc gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Hiện, Công an H.Đông Hải đang tiếp tục điều tra, làm rõ để truy bắt chủ mưu tổ chức trường gà nói trên.