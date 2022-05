Bạc Liêu: Xử phạt 2 thanh niên nẹt pô, bốc đầu xe rồi đăng Tik Tok

Ngày 19.5, tin từ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị này vừa triển khai quyết định xử phạt hành chính đối với D.L.T (18 tuổi, ngụ H.Hồng Dân) và L.T.N (21 tuổi, ngụ TX.Giá Rai, cùng tỉnh Bạc Liêu) mỗi người 7 triệu đồng về hành vi tụ tập điều khiển xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 8.4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện trên mạng xã hội Tik Tok có tài khoản tên “Võ Minh Thịnh” đăng tải nhiều video clip về một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, có hành vi tụ tập điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga, bốc đầu xe, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp.

Qua xác minh, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu xác định video clip trên được quay khoảng 15 giờ ngày 5.4 trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn thuộc ấp Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long.

Lực lượng chức năng xác định, vào thời điểm nêu trên, D.L.T điều khiển xe máy BS 94E1 - 499.19, L.T.N điều khiển xe máy BS 94D1 - 377.10 lưu thông trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, sau đó tụ tập tham gia một nhóm chuẩn bị đua xe. Cả 2 điều khiển xe ra giữa đường rồi liên tục rú ga, nẹt pô, bốc đầu xe; những người còn lại cổ vũ và quay video clip để đăng lên mạng xã hội Tik Tok.

Xác định đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong thời gian 3 tháng.