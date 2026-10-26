Thưa ông, tại sao FV lại chọn thời điểm này để công bố định vị "Chuẩn mực y khoa quốc tế"?

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon: Thành lập từ năm 2003, Bệnh viện FV mang hoài bão lớn là trở thành nhà cung cấp y tế hàng đầu châu Á. Năm 2006, FV đưa ra triết lý thương hiệu "Niềm tin vào Y đức" cùng hoài bão trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu châu Á. Chúng tôi đã dành hơn hai thập kỷ để từng bước hoàn thiện những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là một danh sách rất dài các tiêu chuẩn, từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh, quy trình vận hành, công nghệ, đào tạo liên tục đến trải nghiệm của người bệnh.

FV là một trong những đơn vị tiên phong mang tiêu chuẩn y tế quốc tế vào Việt Nam từ năm 2003. Nhưng suốt 23 năm qua, chúng tôi không tuyên bố mình đã đạt chuẩn ngay. Chúng tôi phải làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc và tuân thủ đạo đức y khoa để từng bước hoàn thiện tất cả những tiêu chuẩn đó, cho đến ngày hôm nay thì hoàn toàn tự tin để nói ra điều này.

FV xây dựng chuẩn vận hành dựa trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất, bệnh viện theo đuổi chiến lược tuyển dụng đội ngũ bác sĩ ở "đỉnh cao phong độ". Giai đoạn đầu, FV phải dựa vào bác sĩ nước ngoài do các chuyên gia trong nước chưa sẵn sàng rời hệ thống công. Khác với nhiều đơn vị tư nhân ưu tiên bác sĩ đã nghỉ hưu, FV tập trung mời các bác sĩ trẻ 35 - 40 tuổi, được đào tạo hoặc làm việc tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan… Bệnh viện cam kết môi trường minh bạch, đầu tư mạnh vào hạ tầng và thiết bị để họ phát huy năng lực. Đến nay, FV sở hữu một đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mà bản thân tôi có thể tin tưởng 100% khi gửi gắm sức khỏe của chính mình.

Đội ngũ các chuyên gia phẫu thuật robot có chứng chỉ quốc tế

Thứ hai, FV chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành và an toàn người bệnh theo tiêu chuẩn JCI. Từ năm 2009, bệnh viện mời chuyên gia JCI đánh giá và mất 7 năm để đạt chứng nhận đầu tiên vào năm 2016. Đến nay, FV đã 4 lần liên tiếp vượt qua tái thẩm định, duy trì chuẩn an toàn quốc tế.

Bệnh viện FV đạt con dấu Vàng JCI lần đầu tiên năm 2016 - Năm 2025, tập thể Bệnh viện FV vinh dự đón nhận chứng nhận chất lượng JCI lần thứ 4 liên tiếp

Thứ ba, FV xây dựng đội ngũ điều dưỡng đạt chuẩn quốc tế. Điều dưỡng được đào tạo bài bản về ngoại ngữ và quy trình chăm sóc chuyên nghiệp. Phần lớn điều dưỡng trưởng hiện nay là người Việt, gắn bó từ những ngày đầu và tiếp tục đào tạo thế hệ kế cận. Đội ngũ điều dưỡng của FV luôn được bệnh nhân đánh giá cao về chất lượng phục vụ.

Song song đó, FV liên tục đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại và đào tạo nâng cao cho toàn bộ nhân viên y tế.

Đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện FV được đào tạo bài bản, đạt chuẩn quốc tế

Trong quá trình xây dựng "Chuẩn mực y khoa quốc tế", thách thức lớn nhất mà FV phải vượt qua là gì?

Điều khó nhất là thay đổi tư duy của những người làm ngành y và xây dựng mô hình "Lấy bệnh nhân làm trung tâm".

Các bệnh nhân tại FV được bác sĩ tư vấn và điều trị theo phác đồ cá nhân hóa

Nhiều năm trước, bệnh nhân tại Việt Nam gần như không có khái niệm tham gia vào quá trình điều trị; bác sĩ bảo sao làm vậy. Tại FV, chúng tôi đảo ngược tư duy đó: Cơ thể là của bệnh nhân, không phải của bác sĩ. Bác sĩ và đội ngũ FV dành thời gian lắng nghe, giải thích đầy đủ dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe trước, trong và sau quá trình khám - điều trị. Bệnh nhân và gia đình được tham gia quyết định phác đồ; khi đồng ý, họ được tư vấn rõ quyền lợi và nghĩa vụ trước khi ký giấy đồng ý điều trị (consent). Các quyền về tôn trọng, bảo mật và riêng tư đều được quy định theo chuẩn JCI.

Bác sĩ - Tổng Giám đốc Jean-Marcel Guillon tại sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện FV

Bên cạnh điều trị, FV chú trọng nâng cao trải nghiệm bệnh nhân. Không gian bệnh viện được thiết kế theo hành trình di chuyển thực tế, từ sảnh chờ đến giường bệnh, nhằm tối ưu tiện nghi và giảm khoảng cách đi lại. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hành chính được đào tạo kỹ năng giao tiếp, phục vụ để đảm bảo sự thoải mái xuyên suốt các bước: đăng ký, khám, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, xuất viện, đến dịch vụ ăn uống và thanh toán.

Bệnh viện FV luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân

FV cũng chuẩn hóa cả những tương tác nhạy cảm như cách trả lời điện thoại, thông báo tin xấu, bệnh nặng hay trường hợp tử vong. Các khóa đào tạo nội bộ và chương trình huấn luyện từ đơn vị chuyên nghiệp được triển khai thường xuyên cho toàn bộ nhân viên.

Ngành y tế liên tục trải qua những cuộc cách mạng lớn về kỹ thuật và công nghệ. Bệnh viện FV làm thế nào để đảm bảo đội ngũ y bác sĩ luôn làm chủ những tiến bộ này?

Ngành y phát triển nhanh, đòi hỏi bác sĩ phải cập nhật kiến thức liên tục. FV tạo điều kiện tối đa để đội ngũ tiếp cận tri thức mới, từ việc đầu tư thư viện y khoa số đến mở quyền truy cập hàng trăm tạp chí chuyên ngành quốc tế, giúp bác sĩ tra cứu ca bệnh mẫu và các nghiên cứu đã được kiểm chứng.

Bác sĩ FV cũng thường xuyên hợp tác với các bệnh viện nước ngoài và tổ chức các hội thảo khoa học chuyên sâu để bác sĩ trong và ngoài nước chia sẻ báo cáo, thảo luận các ca lâm sàng phức tạp.

Các bác sĩ Việt Nam cùng các chuyên gia người Nhật thực hiện một ca phẫu thuật robot cắt ung thư dạ dày

Song song đó, FV đầu tư không ngừng về hạ tầng công nghệ: trang bị những thiết bị hàng đầu thế giới như robot da Vinci Xi, máy MRI 3.0 Tesla, hay mới nhất là hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh Brain Navigation và sắp tới đây là robot xạ phẫu CyberKnife. Công nghệ tân tiến kết hợp với năng lực chuyên môn liên tục được nâng cấp chính là chìa khóa để điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Bệnh viện FV trang bị hệ thống MRI 3.0 Tesla tích hợp AI thế hệ mới

Bây giờ, chúng tôi hoàn toàn tự tin tuyên bố Bệnh viện FV đã đạt Chuẩn mực y khoa quốc tế. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không dừng lại mà tiếp tục cải tiến mỗi ngày để giữ vững cam kết ấy.

Xin cảm ơn ông

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