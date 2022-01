‘Bác sĩ ma’ của Bi Rain, Kim Bum: Phim hài giả tưởng hot nhất đầu năm 2022

Phòng vé 2021 đón màn “đổ bộ” của loạt siêu phẩm: Spider-Man: No Way Home, No Time to Die, Fast & Furious 9… Thị trường phim chiếu rạp cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc với Trường Tân Hồ, Xin chào, Lý Hoán Anh.