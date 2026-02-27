“Tôi lao thẳng vào phòng mổ cùng ê kíp trực. Khi tiếp cận ca bệnh, tôi nắm nhanh tình hình, sản phụ mổ do thai to, có vết mổ cũ; khi chuẩn bị đóng bụng thì xuất hiện đờ tử cung, lượng máu mất đã vượt quá 1.000 ml”, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn nhớ lại.

Toàn bộ ê kíp lập tức chuyển sang chế độ khẩn cấp. Không cần phân công, mỗi người tự động vào đúng vị trí: Hồi sức, dụng cụ, thuốc, theo dõi huyết động. Gần 60 phút căng thẳng trôi qua, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là tử cung sản phụ được bảo tồn. Khi người chồng bước ra gặp tôi, anh ấy lặng đi rồi bật khóc. Lúc đó tôi nhận ra trong bệnh viện, đôi khi chỉ một âm thanh ngắn ngủi cũng có thể mở ra một cuộc chạy đua để giữ lại hạnh phúc của cả một gia đình”, bác sĩ Tuấn bộc bạch.

Với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) dù đã đi qua hàng ngàn ca sinh nở, mỗi tiếng gọi trong đêm vẫn là một lần đối diện với trách nhiệm không được phép sai. Bởi trong sản khoa, chỉ một quyết định chậm trễ cũng có thể khiến 2 sinh mệnh cùng lúc rơi vào ranh giới mong manh giữa sống và mất.

Ít ai ngờ, con đường đến với ngành y của bác sĩ giám đốc lại khởi đầu từ một trải nghiệm rất đời. Khi còn học lớp 6, trong một đêm đau bụng dữ dội phải nhập viện, ông được chăm sóc bởi những y bác sĩ, điều dưỡng tiếp nhận nhanh, xử trí bình tĩnh nhưng đầy ấm áp, tận tình.

“Với một đứa trẻ, cảm giác được ‘cứu’ và được chăm sóc tử tế in sâu lắm. Từ khoảnh khắc đó tôi đã ước mơ làm bác sĩ”, bác sĩ Tuấn bộc bạch.

Khi trở thành sinh viên y khoa, bác sĩ Tuấn quyết định gắn bó với sản khoa, một ngành mà theo ông, “mỗi quyết định liên quan đến hai sinh mệnh mẹ và bé”. Một ngành vừa đòi hỏi chuyên môn sâu, vừa đòi hỏi bản lĩnh, sự tỉnh táo và lòng nhân ái. Trải qua hơn 35 năm gắn bó nghề, ông càng tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình.

Nguyên tắc trong cấp cứu sản khoa là ưu tiên an toàn cho người mẹ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, trong những điều kiện còn có thể cho phép, mục tiêu cao nhất vẫn là nỗ lực bảo toàn cả mẹ và con.

“Khi còn điều kiện và còn khả năng, bác sĩ sản nên tìm mọi cách để cứu cả mẹ và con”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Trong thực tế, có những thời điểm ranh giới ấy mong manh đến tàn nhẫn. Nhất là những ca bệnh phức tạp như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, thai non tháng, hay mổ trên vết mổ cũ nhiều lần, nơi mà chỉ cần quyết định sớm hơn hay chậm hơn vài phút, số phận em bé có thể rẽ sang hướng khác.

Ông nhớ như in một ca gần đây, sản phụ là nhân viên y tế quê Long An, thai khoảng hơn 30 tuần, được chẩn đoán nhau cài răng lược một trong những biến chứng nguy hiểm bậc nhất của sản khoa. Nhiều nơi khuyên nên chấm dứt thai kỳ sớm để an toàn cho người mẹ, dù điều đó đồng nghĩa cơ hội sống của em bé sẽ rất thấp.

Sản phụ lắng nghe bác sĩ Tuấn tư vấn khi thăm khám thai Ngọc Dương

“Cô ấy tìm đến tôi, không phải để xin một quyết định dễ dàng, mà để được giải thích và được tin tưởng”, bác sĩ Tuấn nói.

Bác sĩ Tuấn khảo sát kỹ từ bệnh sử, siêu âm, các xét nghiệm cần thiết đến kế hoạch chuẩn bị cho cuộc mổ. Ông chia sẻ với sản phụ đây là ca nguy cơ cao, nhưng nếu chuẩn bị đúng và phối hợp ê kíp chặt chẽ, chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất cho cả mẹ và con.

Ca mổ được thực hiện ở thời điểm thai nhi 37 tuần, muộn hơn, khó hơn, nhưng đổi lại là sự sống trọn vẹn cho cả mẹ lẫn con. Không mất nhiều máu. Không cắt tử cung. Đứa trẻ chào đời khỏe mạnh.

“Khi ca mổ kết thúc, cả phòng mổ thực sự vỡ òa theo đúng nghĩa của tinh thần đồng đội. Người chồng gặp lại tôi, rơi nước mắt. Với tôi, đó là phần thưởng lớn nhất”, bác sĩ Tuấn bộc bạch.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn trong một ca phẫu thuật P.N

Trước khi trở thành Giám đốc Bệnh viện Phương Nam, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Phó trưởng khoa Cấp cứu - Sanh, Bệnh viện Từ Dũ; Trưởng khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Từ Dũ; Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Từ Dũ; Trưởng phòng KHTH, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Mekong.

Ở vai trò quản lý, ông theo đuổi một triết lý rõ ràng: kỷ luật - minh bạch - đồng hành. Kỷ luật để tạo an toàn, minh bạch để xây dựng niềm tin, đồng hành để không ai từ nhân viên y tế đến sản phụ phải đơn độc.

Tại Bệnh viện Phương Nam, ông xây dựng môi trường y tế dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi. Thứ nhất là an toàn theo hệ thống: Mọi quy trình phải được chuẩn hóa, có checklist, nhận diện sớm nguy cơ và phản hồi sự cố để học hỏi, cải tiến liên tục.

Thứ hai là nhân văn trong giao tiếp: Giải thích rõ ràng cho người bệnh, tôn trọng quyền lựa chọn, giảm lo âu bằng chăm sóc phù hợp và bảo mật thông tin.

Thứ ba là trải nghiệm bệnh nhân: Người bệnh phải cảm nhận được sự chăm sóc xuyên suốt, từ lúc tiếp nhận, trong quá trình điều trị cho đến sau khi xuất viện.

“An toàn là nền tảng để không gây hại. Nhân văn là cách chúng tôi thực hành y khoa mỗi ngày”, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

35 năm thức cùng phòng sinh, áp lực không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ trách nhiệm lãnh đạo. Cách ông giữ mình không kiệt sức là học cách phân loại công việc, dành mỗi ngày vài phút tĩnh tâm, và quan trọng nhất là xây dựng một đội ngũ đủ mạnh để cùng gánh vác.

Ngoài giờ làm, ông chạy bộ, đạp xe, chụp ảnh. Ống kính máy ảnh theo ông về rừng tràm Đồng Tháp, bắt khoảnh khắc chim bay, bướm đậu - những hình ảnh tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với nhịp sinh tử nơi phòng mổ.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn thăm mẹ con sản phụ sau sinh NGỌC DƯƠNG

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn gửi gắm. Với bác sĩ trẻ chọn Sản - Nhi thì đây là một con đường rất đẹp nhưng nhiều thử thách. Sẽ có những ca khó, những đêm trắng, những quyết định nặng. Điều giữ các bạn đi lâu dài là học chắc nền tảng, làm đúng quy trình, tôn trọng người bệnh và luôn khiêm tốn trước sinh mệnh.

“Hãy giỏi để cứu người và hãy tử tế để chữa lành”, bác sĩ Tuấn gởi gắm đến thế hệ trẻ.