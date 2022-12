Bad Bunny, Taylor Swift và Drake là những nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên Spotify toàn cầu

Ngoài số liệu thống kê được cá nhân hóa, Spotify cũng thu thập dữ liệu về các nghệ sĩ, bài hát, album và podcast hàng đầu của năm. Ngày 30.11, nền tảng phát trực tuyến đã tiết lộ rằng Bad Bunny là nghệ sĩ toàn cầu được phát trực tuyến nhiều nhất năm thứ ba liên tiếp!

Ngôi sao người Puerto Rico, 28 tuổi, đã thu được hơn 18,5 tỉ lượt stream trong năm nay. Album Un Verano Sin Ti của anh xếp vị trí đầu tiên các album được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu. Ca khúc Me Porto Bonito của Bad Bunny xếp vị trí thứ tư các bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu. Bad Bunny cũng tăng gấp đôi số lượt stream của mình so với năm trước.

Trong khi đó, Taylor Swift vừa phát hành album mới nhất Midnights vào tháng 10.2022. Ngay sau khi phát hành, Spotify thông báo rằng album này đã giành được danh hiệu album được phát trực tuyến nhiều nhất trong một ngày trên lịch sử phát trực tuyến của Spotify.

Rapper Drake (36 tuổi) phát hành 2 album vào năm 2022: Honest, Nevermind vào tháng 6 và album hợp tác của anh ấy với rapper 21 Savage vào ngày 2.11 có tên Her Loss.





Dưới đây là danh sách hàng đầu của Spotify 2022 Wrapped Global:

Nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên toàn cầu: Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS.

Ca khúc được phát nhiều nhất trên toàn cầu: As It Was của Harry Styles, Heat Waves - Glass Animals, STAY (với Justin Bieber) - by The Kid LAROI, Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone, Tití Me Pregunto - Bad Bunny.