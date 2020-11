1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỉ đồng

Tính đến ngày 17.11.2020, đã có 16 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, thành phố đầu tiên được phân bổ vốn theo Quyết định số 32/2020 để tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho 40 khách hàng (người sử dụng lao động) có 1.195 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Khách hàng được phê duyệt cho vay vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 31.12.2020; Có doanh thu quý 1/2020 giảm 20% trở lên so với quý 4/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019.

NHCSXH tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng giải ngân theo Quyết định 32

Khách hàng đủ điều kiện vay vốn sẽ được vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 31.12.2020, với lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31.1.2021.