Bách hóa Xanh tiếp tục thắng lớn với hàng nhập khẩu

Dù mới khởi động nhóm hàng này trong khoảng thời gian chưa đầy 3 tháng, từ con số 0, đến nay Bách hóa Xanh có sức tiêu thụ tới 80 container/tháng.

Thế nhưng ngược lại với sự bất ngờ của số đông, những bà nội trợ đã từng mua ở chợ và giờ đây thường xuyên ghé Bách hóa Xanh có lẽ lại là những người có thể lý giải điều này rõ hơn ai hết. Bởi hàng nhập khẩu tại Bách hóa Xanh đánh trúng tâm lý của chính họ: giá rẻ hơn chợ, tương đương giá hàng trong nước mà chất lượng ngoại nhập.

Các mặt hàng nhập khẩu chính yếu và đã dần trở thành “đặc sản” của Bách hóa Xanh bao gồm cá và trái cây. Với cá nhập khẩu, 3 sản phẩm đầu cá hồi, cá thu đao, cá nục hoa hiện có số lượng bán ra rất lớn trong số các chuỗi bán lẻ hiện đại. Hằng tháng, số bán ở mức 25-35 tấn mỗi loại và liên tục tăng lên nhờ tốc độ mở rộng nhanh chóng của chuỗi. Với trái cây, tốc độ tăng trưởng cũng luôn duy trì ở mức cao. Đơn cử như vào tháng 4.2019 vừa qua, sản lượng bán ra tăng trưởng kỷ lục 300% so với tháng 3 trước đó. Kết quả này có được nhờ việc nhập khẩu trực tiếp từ các vùng trồng khắp nơi trên thế giới, không thông qua trung gian nhập khẩu như các nhà bán lẻ khác. Điều đó giúp giá bán đến tay người tiêu dùng giảm xuống ngang bằng với giá trái cây trong nước, và rẻ hơn sản phẩm cùng loại ngoài chợ. Kể từ khi tiến vào lĩnh vực bán trái cây nhập khẩu, Bách hóa Xanh trở thành đơn vị đầu tiên luôn duy trì giá bán rẻ so với thị trường: táo Gala New Zealand giá 49.000 đ/kg, cam 39.000 đ/kg…

Thừa thắng xông lên, Bách hóa Xanh cho biết sẽ gia tăng thêm các nhóm hàng nhập khẩu. Cụ thể, từ đầu tháng 6 này, một số mặt hàng nhập khẩu mới như bánh, kẹo, nước ép trái cây sẽ được cho lên kệ và sẽ có giá bán lẻ thấp hơn thị trường từ 20-30%. Đồng thời, những ai không muốn tới siêu thị mua hàng có thể lựa chọn mua sắm online. Một số mặt hàng như lê Nam Phi, táo New Zealand hay cam Ai Cập đã sẵn sàng trên web Bachhoaxanh.com để phục vụ.

Hàng nhập khẩu những tưởng khó bán nhưng lại là thế mạnh của Bách hóa Xanh. Ở những vùng quê, người dân vốn chỉ quen với thịt cá, trái cây địa phương giờ đây có thể tìm thấy thêm những lựa chọn thực phẩm ngoại nhập chất lượng cao mà giá cả lại vừa túi tiền. Câu chuyện Bách hóa Xanh bán tốt hàng ngoại nhập vì thế tưởng chừng khó tin mà lại vô cùng hợp lý.