Bảo hiểm xã hội H.Krông Ana: Điểm sáng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

3 lần nhận Cờ thi đua xuất sắc Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc BHXH H.Krông Ana, cho biết trong 5 năm qua, đơn vị đã 3 lần nhận Cờ thi đua xuất sắc của BHXH Việt Nam tặng do thành tích đạt được trong các năm 2016, 2017 và 2019. Năm 2020, trên địa bàn H.Krông Ana có 172 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN (đạt 104,3% so với năm 2019); 840 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 110,38% so với kế hoạch giao; tăng 300 người, tương ứng 55,56% so với năm 2019); có 15.903 người tham gia BHYT hộ gia đình (đạt 107,06% kế hoạch giao). Tổng số đối tượng tham gia BHYT là 74.408 người, đạt 100,1% kế hoạch giao.