Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2020, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 101.739 người (đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao); tham gia BHXH tự nguyện 13.322 người (101,4% kế hoạch); tham gia BHTN 89.787 người (100,1% kế hoạch); tham gia BHYT 1.673.926 người (100% kế hoạch) và bao phủ BHYT 90,23% dân số toàn tỉnh, vượt 0,23% so với chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh năm 2020 (90%). Số thu 3.278,817 tỉ đồng, đạt 101,26% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số tiền nợ phải tính lãi là 108,525 tỉ đồng, chiếm 3,14% so với số phải thu, thấp hơn 0,21% so với chỉ tiêu nợ do BHXH Việt Nam giao (3,35%).