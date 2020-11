Bất động sản Đông Nam Quảng Nam: Vì sao đất nền Chu Lai Riverside hút hàng?

Chu Lai Riverside “thắp lửa” phục hồi thị trường

Nhận định về thị trường, ông Lê Đại Việt, Giám đốc kinh doanh Minh Minh Land cho rằng, bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng trưởng thời gian tới, do bắt đầu phục hồi sau giai đoạn tăng nóng cần phải điều chỉnh theo quy luật. Theo ông Võ Nhật Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Cen Miền Trung, giai đoạn 2015 - 2020 giá bất động sản ở thành phố, trung tâm đã tăng cao, hiện kể cả vị trí tốt vẫn khó thanh khoản do neo ở mức cao.

Do đó, xu hướng hiện đang dịch chuyển đến những nơi có tiềm năng phát triển với mức giá thấp, chưa bị “làm giá”. “Cụ thể là khu vực nào, tôi nghĩ bất động sản KCN sẽ hưởng lợi trong bối cảnh điểm đến an toàn Covid-19, bất động sản ở tỉnh được ưa chuộng bởi quỹ đất thành phố lớn thu hẹp, nhu cầu an cư luôn tạo giá trị thực, lợi nhuận bền vững. Đây còn là thời điểm đầu chu kỳ tăng trưởng 10 năm đến, rất thích hợp để mua vào bất động sản theo tiêu chí dự án đẹp, rẻ và chính sách bán hàng tốt” - ông Võ Nhật Thiên nói.

Đồng quan điểm, ông Lương Bách Thắng, Phó tổng giám đốc Khối Đầu tư Công ty Địa ốc Lâm Thủy Mộc nhìn nhận nhà đầu tư đang “dò đáy” và thị trường tỉnh đang được ưa chuộng vì cơ hội phát triển, tính thanh khoản cao, tâm lý người mua thoải mái.

“Đặc biệt khu vực Đông Nam Quảng Nam (H.Núi Thành), vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai có nhiều cú hích. Trong đó, Chu Lai Riverside là dự án hiếm hoi hiện tại có pháp lý chuẩn, mức giá tầm trung, phù hợp đại đa số nhà đầu tư, sở hữu bất động sản tại Chu Lai không chỉ là chốn an cư lý tưởng, mà còn mở ra tiềm năng phát triển kinh doanh đột phá” - ông Thắng tin tưởng.

Khách hàng tham quan Chu Lai Riverside để trải nghiệm vị trí đắc địa trong lộ trình phát triển đô thị phụ cận Khu kinh tế mở Chu Lai, kết nối đường ven biển, các dự án KCN quy mô, sân bay Chu Lai tạo cơ hội tăng giá bất động sản

Giao dịch sôi động

Ông Võ Nhật Thiên cũng tin tưởng, với giá gần như đáy của thị trường ở dưới 10 triệu đồng/m2 sẽ “miễn nhiễm” với biến động, khó có thể giảm thêm, đây cũng là mức giá kích cầu bởi đã tiệm cận với chi phí đầu tư. Với suất đầu tư thấp, tỷ suất sinh lời cao, đây là giải pháp đầu tư an toàn, dễ thanh khoản nhờ ngân hàng hỗ trợ giải bài toán tài chính cho nhà đầu tư.

Nhờ vậy, trên thị trường, dù mới ra mắt thời gian ngắn (Thanh Niên đã thông tin ), hơn 300 nhân viên kinh doanh của 14 sàn phân phối rất háo hức trước cơ hội của Chu Lai Riverside. Tại sàn địa ốc Lâm Thủy Mộc, một nhà đầu tư chia sẻ: “Giữa lúc thị trường khan hiếm nguồn cung bất động sản an toàn, Chu Lai Riverside với pháp lý hoàn chỉnh và mức giá phù hợp là cơ hội tốt để đầu tư sinh lời”.

Sàn Minh Minh Land cho biết, khách hàng đã đặt chỗ được 30 vị trí, đơn vị phát triển dự án VGROUP thống kê có đến 125 suất đặt giữ chỗ trong khi chỉ có 105 sản phẩm, nhiều trường hợp khách hàng chần chừ đã phải chấp nhận vị trí ưu tiên 2, 3.

Ông Lê Đại Việt nhận định, cùng năng lực, tâm huyết của chủ đầu tư Việt Group và nhà phát triển dự án VGROUP, mức giá 8 triệu đồng/m2, được đánh giá cực kỳ hợp lý bởi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bởi Chu Lai Riverside nằm ở vị trí đắc địa ven sông Trường Giang, QL1A, vừa hoàn thiện hạ tầng, pháp lý 100% mà lại có mức giá lại tốt.