Bất động sản phía Tây Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19

Riêng Q.Thanh Khê được hưởng lợi lớn nhờ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị và kết cấu hạ tầng kỹ thuật thay đổi rõ nét, mang diện mạo của một đô thị hiện đại.

Sau thời gian ngủ đông do đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản Đà Nẵng như lò xo bị nén lâu ngày, nay đang có dấu hiệu bật dậy mạnh mẽ. Tại khu vực phía Tây thành phố, nhà đầu tư sốt sắng tìm cơ hội trở lại đường đua thông qua một số dự án đạt thanh khoản tốt nhờ hạ tầng và pháp lý rõ ràng.

Qua thời ngủ đông

Theo đồ án từ nay đến 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút gần 300.000 tỉ đồng để hiện thực hóa quy hoạch. Với chủ trương huy động, khơi thông nguồn vốn đầu tư từ xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đà Nẵng sẽ đầu tư và thu hút nhiều dự án đặc biệt quan trọng như cảng Liên Chiểu, nạo vét sông Cổ Cò, tuyến đường vành đai phía Tây từ QL14B đến đường Hồ Chí Minh. Các dự án lớn Làng đại học Đà Nẵng, sân golf H.Hòa Vang, câu lạc bộ đua ngựa, khu phức hợp trung tâm tài chính - thương mại - vui chơi giải trí - casino và chung cư cao cấp... cũng được chú trọng triển khai.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2020, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án trong nước với tổng vốn hơn 10.815 tỉ đồng và cấp mới cho 50 dự án FDI, tổng vốn 77,5 triệu USD.

Gói kích cầu mang tên Danang Thank You 2020 đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia, kỳ vọng giúp thủ phủ du lịch miền Trung - một trong 25 điểm đến thịnh hành trên thế giới năm 2020 (do TripAdvisor bình chọn) đón dòng khách ổn định vào nửa cuối năm.

Từ tín hiệu khởi sắc và phục hồi toàn diện của nền kinh tế, bất động sản Đà Nẵng 2020 đang được tiếp sức đáng kể. Dòng tiền bị đóng băng trong thời gian giãn cách xã hội đang có nhiều dấu hiệu rót mạnh vào các khu vực tiềm năng tại Đà Nẵng. Các chủ đầu tư uy tín, tiềm lực mạnh sẽ tận dụng cơ hội để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, song song cùng sự phát triển mạnh của hạ tầng và đô thị hóa theo quy hoạch bài bản của thành phố.

Điểm sáng quận Thanh Khê

Từ sự quá tải hạ tầng đô thị ở trung tâm, quỹ đất hạn hẹp trong khi nhu cầu ở thực vẫn rất lớn, thị trường bất động sản Đà Nẵng còn dư địa phát triển rộng mở về phía Tây.

Trong đó điểm sáng phải kể đến quận Thanh Khê. Đây là quận đã có bước phát triển toàn diện, với vị thế là một quận trung tâm thành phố, kinh tế hội đủ yếu tố để tạo bước đột phá; tăng trưởng vững chắc.

Cụ thể công tác quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quận tập trung đẩy mạnh, cảnh quan đô thị và kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận thay đổi rõ nét, mang diện mạo của một đô thị hiện đại.

Quận tiếp tục xác định “thương mại dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn chủ yếu”; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; khai thác hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh; nâng cao chất lượng phát triển các dịch vụ du lịch biển.

Đứng trước nhiều lợi thế, một số chuyên gia cho rằng việc đầu tư bất động sản vào khu vực phía Tây thành phố, đặc biệt quận Thanh Khê ở thời điểm này là hợp lý. Bởi khi thị trường có dấu hiệu phục hồi thì nhà đầu tư sẽ ngay lập tức có xu hướng săn tìm các sản phẩm có giá tốt, hạ tầng hoàn thiện và vị trí đắc địa.

Ông Trần Hữu Thiện An, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Eco Real nhận định, tại thời điểm này, giá đất Đà Nẵng khó có cơ hội giảm thêm do nền kinh tế đã được kích hoạt trở lại. Đây còn là thời điểm các nhà đầu tư xuống vốn để hưởng lợi chính sách ưu đãi từ Nhà nước như giảm thuế, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Nắm bắt được thị trường, Eco Real thời gian tới sẽ cho ra mắt dự án Athena Royal City (Khu dân cư 223 Trường Chinh) nằm trên địa bàn P.An Khê, Q.Thanh Khê. Dự án là quỹ đất hiếm hoi với mặt tiền đường Trường Chinh và Nguyễn Công Hãng, có quy mô 8.418 m2 được phân làm 52 sản phẩm đất nền với mặt tiền đa dạng các tuyến đường từ 5,5 m - 19,5 m đến 39 m. Phân khúc phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng mua đầu tư, vợ chồng trẻ xây dựng mái ấm, xây dựng shophouse kinh doanh hay mua tích lũy…