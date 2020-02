BHXH Ninh Thuận: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH đến với người dân

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận cho biết, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng để chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chế độ, chính sách BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến đông đảo nhân dân và người lao động. Ông Tú nhận định, nếu công tác thông tin tuyên truyền không hiệu quả thì người dân không nắm được các chính sách ưu đãi về BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN để tham gia. Xác định được vai trò quan trọng này, trong những năm qua, BHXH Ninh Thuận đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, ngoài việc phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT tới người lao động, chủ sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn với nhiều hình thức, BHXH Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, tờ gấp về BHXH tự nguyện, BHYT đến từng hộ gia đình. Tại các buổi đối thoại trực tiếp, cán bộ ngành BHXH đã giải đáp những ý kiến thắc mắc giúp người dân hiểu đúng, rõ về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước để người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền lợi khi tham gia. Ngoài ra, BHXH Ninh Thuận tập trung mở các lớp tập huấn cho các đại lý thu, điểm thu BHXH, BHYT để mở rộng mạng lưới tuyên truyền ở cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến các chính sách và quyền lợi của người dân nên tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng theo từng năm. Cụ thể: Năm 2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 1.066/ 1.047 tỉ đồng, tăng 91,9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2018, đạt 101,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHTN năm 2019 là 31.746/ 31.563 người, tăng 1.896 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100,6% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện: 1.785/ 1.666 người, tăng 1.490 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 107,1% kế hoạch; tham gia BHYT: 546.613/ 538.796 người, tăng 37.158 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 101,4% kế hoạch; tham gia BHXH bắt buộc: 37.043/ 37.098 người, giảm 146 người so cùng kỳ năm 2018, đạt 99,8% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 92,5%.

Để đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền, ngay từ đầu năm 2020, BHXH Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đến từng khu phố, thôn bản, doanh nghiệp… để phổ biến các chính sách mới về BHXH, BHYT cho người dân, doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt trong dịp Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16.2.1995 - 16.2.2020), BHXH tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền trực quan trên các trục đường ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, tiến tới thực hiện tốt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.