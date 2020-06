BHXH Ninh Thuận: Phấn đấu đạt kế hoạch tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới trong hoạt động y tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện an sinh xã hội đến với từng hộ dân nên tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tại tỉnh Ninh Thuận tăng theo từng năm. Năm 2019, thống kê của BHXH Ninh Thuận cho thấy, người tham gia BHTN là 31.746/31.563 người, tăng 1.896 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100,6% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện: 1.785/1.666 người, tăng 1.490 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 107,1% kế hoạch; tham gia BHYT: 546.613/538.796 người, tăng 37.158 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 101,4% kế hoạch. Năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh Ninh Thuận đạt 92,5%.

Để đạt được chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch, phối hợp các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đến từng khu phố, thôn bản, doanh nghiệp… để phổ biến các chính sách mới về BHXH, BHYT cho người dân, doanh nghiệp và người lao động biết để tham gia. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động, tác động tiêu cực đến việc tham gia đóng BHXH, BHYT. Ông Hà Văn Châu, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, cho biết để tăng tốc phát triển đối tượng, bù đắp khoảng thời gian gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, BHXH Ninh Thuận đã đưa ra nhóm giải pháp cùng phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông đến từng khu phố, địa bàn dân cư để vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện hướng đến chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15.5.2020 giữa HBXH Việt Nam - Bưu điện Việt Nam; Công văn 1945/BHXH-TT ngày 18.6.2020 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt nam, BHXH Ninh Thuận phối hợp Bưu điện Ninh Thuận, các huyện, thành phố tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền vận động người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, BHXH Ninh Thuận phối hợp với chính quyền, ngành chức năng thực hiện kế hoạch 2091/KH-UBND ngày 11.6.2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền trên địa bàn Ninh Thuận đến năm 2030, theo đề án UBND tỉnh Ninh Thuận giao BHXH Ninh Thuận chủ trì phối hợp các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện trên địa bàn Ninh Thuận còn 7,5% dân số chưa tham gia BHYT, chủ yếu các hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm dân có mức sống trung bình. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tuyến đến với người dân vùng sâu vùng xa nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa về tính ưu việt của chính sách khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để người dân nắm bắt, cùng tham gia.