BHXH Ninh Thuận: Vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động trên địa bàn Ninh Thuận. Ở nhiều lĩnh vực, sản xuất bị ngưng trệ, lao động nghỉ việc, thu nhập thấp, thậm chí không có thu nhập. Điều này tác động tiêu cực đến việc tham gia đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, người lao động; ảnh hưởng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của tỉnh trong năm 2020. Từ cuối tháng 5, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Ninh Thuận và Bưu điện tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp tổ chức 2 ngày ra quân hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân, BHYT - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Theo ông Võ Thành Trung, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, để tăng tốc phát triển đối tượng, bù đắp khoảng thời gian gián đoạn doảnh hưởng dịch Covid-19, BHXH Ninh Thuận đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, nhằm đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện tuyên truyền cho người dân tham gia thẻ BHYT đối với các vùng bãi ngang, ven biển vừa được công nhận xã nông thôn mới; ban hành Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2020; Quyết định số 84/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu về đào tạo nghề, giảm nghèo và định hướng phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2020; Quyết định số 228/2020/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2020... Đồng thời phối với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định đóng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi của người lao động…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên trong 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu đề ra cơ bản hoàn thành. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 35.710 người, đạt 92,2%; tham gia BHTN 30.585 người, tăng 503 người, đạt 88,3%; tham gia BHXH tự nguyện 2.647 người, tăng 1.209 người, đạt 34,2%; tham gia BHYT 541.337, đạt 98,4%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 91,6%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 520.209, tăng 23,79 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019, đạt 45,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN 46,19 tỉ đồng, chiếm 4,07% số thu theo kế hoạch giao. Tổng số chi phí KCB BHYT 6 tháng 2020 là 248,27 tỉ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019; bằng 47,7% so với nguồn dự toán được giao. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Ông Võ Thành Trung, cho biết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, BHXH Ninh Thuận tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 39-CT/TW của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 115-KH/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ của BHXH Việt Nam về “Cải cách chính sách BHXH”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh... phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.