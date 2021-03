Big C đổi tên thành đại siêu thị GO!: vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi

Theo đó, các đại siêu thị GO! khi hoàn tất việc đổi tên cũng được cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến trải nghiệm khách hàng hoàn toàn mới.

Là một phần trong chiến lược mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam của Central Retail, việc chuyển đổi từ Big C sang đại siêu thị GO! thể hiện sự am hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Đồng thời, mang lại hình ảnh trẻ trung, hiện đại hơn giúp tái định vị Big C vốn quen thuộc với người tiêu dùng Việt.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết: “Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi và đưa ra những yêu cầu khắt khe trong việc lựa chọn không gian mua sắm. Để giữ vững vị thế cạnh tranh trong ngành bán lẻ, chúng tôi chắc chắn phải không ngừng thay đổi, cải tiến để bắt kịp thời cuộc. Và việc Big C đổi tên thành đại siêu thị GO! chính là một trong những bước chuyển đổi của chúng tôi!”.

Hiện có 7 đại siêu thị GO! hoàn tất quá trình đổi tên và đi vào hoạt động từ ngày 31.12.2020 (tại Nha Trang, Dĩ An, Cần Thơ, Hạ Long, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nguyễn Thị Thập). Trước đó, hệ thống có mặt tại Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi.