Chi trả hơn 230 triệu đồng bảo hiểm khoản vay cho 3 nông dân

ABIC chi trả khoản vay cho nông dân Ảnh: Thiện Nhân

Bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc cho biết, chồng bà là Trần Phi Long, đại diện cho gia đình vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Ninh Thuận để phát triển kinh tế gia đình. Sau khi được cán bộ tín dụng tư vấn, ông Long mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, với mức phí 900.000 đồng/năm. Đầu tháng 7.2020, ông Long lâm bệnh, tử vong thì gia đình bà Lý được ABIC khu vực Ninh Thuận đứng ra chi trả khoản vay, lãi của ngân hàng với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng. “Nếu trước đây chông tôi không mua bảo hiểm Bảo an tín dụng thì giờ đây mẹ con tôi không biết lấy gì để thanh toán khoản vay cho ngân hàng”, bà Lý nói.

Ông Lê Thành Đoàn, Phó giám đốc phụ trách ABIC khu vực Ninh Thuận cho biết, hiện tại Ninh Thuận có 23.137 khách hàng (chủ yếu là nông dân, ngư dân) vay vốn tại Agribank tham gia mua gói Bảo an tín dụng. Quyền lợi của người mua gói Bảo an tín dụng là người vay không may gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hoàn trả vốn vay, ABIC sẽ thay mặt người vay chi trả cho ngân hàng số tiền tương ứng dư nơ khoản vay; phần chênh lệch giữa số tiền chi trả và dư nợ khoản vay (nếu có) sẽ được trả cho người thụ hưởng còn lại. Theo ông Đoàn, đến nay ABIC khu vực Ninh Thuận đã chi hơn 3,8 tỉ đồng khoản bồi thường cho người vay vốn tham gian bảo hiểm Bảo an tín dụng.