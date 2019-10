Chương trình triệu hồi xe Suzuki Raider R150 và chương trình chăm sóc xe Satria F150

Nguyên nhân của vấn đề trên là do thanh nối treo phuộc sau nằm trong cụm khung có thể bị bung ra do phát sinh lỗi trong quá trình hàn khung. Nếu tiếp tục sử dụng trong điều kiện trên, một vài phụ tùng sẽ bị hư hỏng do va chạm vào chi tiết khác. Trong trường hợp xấu nhất, bình xăng có thể bị lủng do va chạm vào thanh nối treo phuộc sau và gây ra rò rỉ nhiên liệu.

Dịch vụ này sẽ được thực hiện miễn phí (tiền phụ tùng và tiền công) và được hoàn thành trong vòng 3 ngày không tính thời gian vận chuyển từ đại lý về VISUCO và gửi trả. Tổng cộng số lượng xe phải triệu hồi là 4.189 chiếc, với số khung được liệt kê dưới đây (tương tự với bảng số khung trên trang web của chúng tôi tại đây

Hướng dẫn thực hiện đã được gởi cho các đại lý ủy quyền của Suzuki. Quý khách hàng vui lòng liên hệ đại lý Suzuki gần nhất hoặc gọi lên trung tâm dịch vụ khách hàng theo số 1800 6950 để được thực hiện dịch vụ này. Công ty TNHH Việt Nam Suzuki sẽ thực hiện kiểm tra và sửa chữa theo đúng quy định.

Đối với khách hàng đã mua Satria F150 hàng nhập khẩu tư nhân

Theo thông tin chính thức từ trụ sở chính của Tập đoàn xe máy Suzuki Nhật Bản, khoảng 11.000 chiếc Satria F150 được lắp ráp và bán tại Indonesia cũng bị phát hiện lỗi tương tự. Trong số những chiếc Satria nói trên, có một số lượng đáng kể đã được xuất khẩu và bán tại thị trường Việt Nam thông qua bên thứ ba.

Mặc dù những chiếc xe đó không được bán chính thức bởi Việt Nam Suzuki, nhưng vì lợi ích và sự an toàn của khách hàng cũng như uy tín của thương hiệu Việt Nam Suzuki, công ty chúng tôi sẽ tiến hành chương trình chăm sóc xe Satria F150 được bán bởi bất kỳ công ty tư nhân nào tại Việt Nam.

Vì vây, tất cả khách hàng nào mua xe Satria tại Việt Nam cũng được yêu cầu kiểm tra xe theo như nội dung của chương trình. Những số khung cần phải kiểm tra nằm trong bảng sau:

Nếu các xe thuộc số khung trên bị phát hiện lỗi thì thủ tục cũng giống như chương trình triệu hồi xe Raider và khách hàng được miễn phí hoàn toàn.

Ngay cả đối với những chiếc xe không nằm trong chương trình này, Việt Nam Suzuki vẫn khuyến nghị quý khách hàng nên đến các cửa hàng chính thức của Suzuki Việt Nam để được kiểm tra xe bởi những thợ sửa chữa chuyên nghiệp, vì những chiếc xe Satria nhập khẩu này sẽ được bán thông qua những đại lý không chính thức hoặc cửa hàng sửa chữa nhỏ lẻ, nơi không có những người thợ sửa chữa lành nghề hoặc không có đủ phụ kiện chính hãng để thay thế.

Nếu quý khách hàng cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ những đại lý được ủy quyền của Suzuki hoặc có thể gọi trực tiếp lên trung tâm chăm sóc khách hàng của Suzuki theo số điện thoại sau: 18006950

Mạng lưới hệ thống đại lý của Suzuki trên website chính thức của chúng tôi: