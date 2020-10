Cổ Cò - Chuỗi đô thị sinh thái ven sông chuyển mình

Từ sự lột xác của Hòa Xuân và Nam Hòa Xuân, có thể hình dung ra chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò trong thời gian đến Ảnh: Phú Thành Nhiều nền văn minh lớn trên thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông, không phải ngẫu nhiên khi những đô thị lớn tại Việt Nam cũng lấy dòng sông làm trục phát triển chính. Đà Nẵng có sông Hàn, thì sông Cổ Cò từ nhiều thế kỷ trước cũng từng đóng vai trò giao thương đặc biệt quan trọng của hai vùng đất Quảng Nam -Đà Nẵng. Nhiều nền văn minh lớn trên thế giới đều bắt nguồn từ những dòng sông, không phải ngẫu nhiên khi những đô thị lớn tại Việt Nam cũng lấy dòng sông làm trục phát triển chính. Đà Nẵng có sông Hàn, thì sông Cổ Cò từ nhiều thế kỷ trước cũng từng đóng vai trò giao thương đặc biệt quan trọng của hai vùng đất Quảng Nam -Đà Nẵng.

Và khoảng 5 năm trở lại đây, cùng với chủ trương lớn khơi thông dòng sông lịch sử Cổ Cò, nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực đất động sản đã khai phá những vùng đất mới.

Tại TP.Đà Nẵng, từ Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đến Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước (nay là Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Quý Đồng Nò hay còn gọi là Nam Hòa Xuân) đã ghi dấu ấn bên dòng Cổ Cò ở vị trí cửa ngõ Đà Nẵng.

Tại vùng đất giao giữa các con sông lớn này, bờ Tây đã lột xác hoàn toàn mang một diện mạo đô thị hiện đại, khang trang. Hiện Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Quý Đồng Nò còn đang đầu tư gần 3.500 tỉ đồng để mở rộng về phía Đông sông Cổ Cò (Q.Ngũ Hành Sơn) với quy hoạch nhà ở thấp tầng.

Gần đó, từ năm 2003, Công ty CP Đầu tư xây dựng 579 cũng đã đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) quy mô 26 ha. Hiện Đất Xanh miền Trung tiếp tục phát triển dự án One River với định hướng biến nơi đây thành dòng sản phẩm bất động sản cao cấp.

One World Regency do Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư và Đất Xanh miền Trung hợp tác phát triển Ảnh: Phú Thành Tiếp đó, dòng sông Cổ Cò tạo nên một bản giao hưởng uốn lượn với thiết kế độc đáo tại dự án One World Regency do Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư và Đất Xanh miền Trung hợp tác phát triển.

An Dương Group và chuỗi đô thị xanh

Nằm ở trung điểm cung đường biển du lịch Đà Nẵng - Hội An, Khu đô thị Đại Dương Xanh (Blue Ocean) của An Dương Group được ví như bản giao hưởng giữa đại dương và sông nước, khi tọa lạc mặt tiền sông Cổ Cò, liền kề bãi tắm Hà My. Với 12,6 ha, Blue Ocean có 3.000 căn nhà phố, gần 100 biệt thự vườn.

An Dương Group cũng là chủ đầu tư có thực lực với nhiều dự án bất động sản khớp nối liên hoàn bên dòng sông Cổ Cò. Điển hình một dự án vừa tạo dấu ấn với thị trường là Rosa Riverside Complex.

Ra mắt trong quý 2, chỉ sau hơn 1 tháng, Rosa Riverside Complex đã khẳng định sức hấp dẫn khi có hơn 100 sản phẩm được nhà đầu tư đăng ký.

Rosa Riverside Complex là điểm sáng trên thị trường bất động sản quý 2 nhờ giữ đúng cam kết hoàn thiện hạ tầng với khách hàng Ảnh: Phú Thành Sau khi tham quan dự án, khách hàng Trần Hoài Thương (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) chia sẻ, Rosa Riverside Complex thực hiện đúng cam kết với khách khi chỉ trong thời gian ngắn, chủ đầu tư đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, diện mạo dự án đổi thay từng ngày với đường sá được thảm nhựa, hệ thống công viên cây xanh và điện chiếu sáng đã hoàn thiện.

Ông Phan Quốc Nhân, Phó tổng giám đốc An Dương Group cho hay, để sẵn sàng đón cư dân vào ở, mới đây chủ đầu tư đã khởi công chuỗi tiện ích cao cấp tại phân khu biệt thự Rosa Riverside Villas nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan bên sông Cổ Cò.

Hệ thống các tiện gồm phố đi bộ ven sông Cổ Cò dài hơn 2km dựa trên ý tưởng thiết kế về vùng đất giao thoa văn hóa với các khu vực chủ đề như: con đường đèn lồng, đường hoa, công viên nghệ thuật đá điêu khắc, sân thể thao đa năng, bến du thuyền…

Tiếp nối thành công của Rosa Riverside Villas, Công ty TNHH Đại Việt và Công ty TNHH MTV DVTH Phước Nguyên (thành viên An Dương Group) vừa ký kết giao liên danh Navi Property - City A Real phát triển dự án Mallorca River City, một dự án mới bên dòng sông Cổ Cò.

Mallorca River City có quy mô 30 hecta, được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải nhằm tạo nên sự đa dạng về kiến trúc cảnh quan khu vực.

Mallorca River City đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng Ảnh: Phú Thành Ông Đỗ Tấn Vũ, Chủ tịch HĐQT An Dương Group bày tỏ Mallorca River City là dự án tâm huyết cũng như gánh vác trọng trách phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế du lịch. "Với địa thế nằm dọc dòng sông huyết mạch Đà Nẵng - Quảng Nam, thách thức đặt ra phải xây dựng nơi đây không chỉ là một đô thị đáng sống mà còn là biểu tượng kiến trúc đẹp bên dòng sông Cổ Cò, chúng tôi lựa chọn phong cách miền nhiệt đới làm điểm nhấn, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế khu vực" - ông Đỗ Tấn Vũ chia sẻ.