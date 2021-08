Cơ hội vào đại học cho thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Quyết định của trường đã tạo thêm cơ hội cho thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. ThS Nguyễn Thị Mai Bình - Phó trưởng Phòng Đào tạo và CTSV của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cho biết: “Hiện nay, trường dành 80% chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy để xét tuyển từ kết quả học tập trung học phổ thông. Vì vậy, các bạn thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chỉ cần sử dụng học bạ là có thể đăng ký xét tuyển vào trường với cơ hội trúng tuyển cao. Ngoài ra, trường còn sử dụng kết quả học tập năm lớp 12 làm căn cứ để xét học bổng cho tân sinh viên. Do đó, với các bạn được xét đặc cách tốt nghiệp khi đăng ký vào HVUH thì cơ hội nhận học bổng của các bạn cũng tương tự như các bạn đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Với phương thức xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông, các bạn thí sinh chỉ cần có điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên là đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Đây là phương thức xét tuyển nhanh chóng và thông báo kết quả sớm cho các bạn thí sinh. Các bạn có thể đăng ký xét tuyển online: https://hvuh.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen

Ngoài ra, Trường đại học Hùng Vương TP.HCM còn xét tuyển dựa trên: kết quả thị trung học phổ thông năm 2021, kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm trung bình tích lũy toàn khóa học trung cấp.

Vừa qua, để chia sẻ những khó khăn về kinh tế bởi ảnh hưởng dịch Covid-19 của nhiều tỉnh thành trên cả nước, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng quyết định có chính sách hỗ trợ lên tới 20 tỉ đồng dành cho tân sinh viên khóa 2021 của trường.

Theo đó, gói hỗ trợ này bao gồm việc giảm học phí và gia tăng số lượng học bổng dành cho tân sinh viên của trường. Cụ thể, tất cả tân sinh viên khóa 2021 được giảm 50% học phí của HK 1 năm học 2021-2022. Nhà trường cũng dành tặng thêm các suất học bổng cho tân sinh viên có điểm trung bình học bạ lớp 12 đạt 7,0 và 8,0 trở lên tương ứng với mỗi suất 3.000.000đ và 5.000.000đ. Và đặc biệt, nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học với sinh viên khóa 2021.

Trường đại học Hùng Vương TP.HCM từ lâu vẫn được biết đến là trường đại học có mức học phí thấp hơn so với các trường đại học tư thục khác tại TP.HCM. Đó một phần là do các nhà đầu tư của trường luôn duy trì tôn chỉ “bất vụ lợi” do các nhà sáng lập trường đã đề ra khi thành lập trường vào năm 1995.

Học phí thấp nhưng trường vẫn nổi tiếng là có chất lượng đào tạo sinh viên vào loại tốt theo đánh giá của nhiều phụ huynh và cựu sinh viên. Đội ngũ giảng viên trường là những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ hoặc các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm và uy tín.

Bên cạnh đó, tuy là một cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, nhưng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước như một cơ sở giáo dục đại học công, các chính sách cho sinh viên thuộc hộ nghèo, sinh viên là người dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, giảm học phí cho hai anh chị em học chung trường… Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên còn có cơ hội nhận rất nhiều học bổng được tài trợ từ các công ty/tập đoàn có gắn kết với nhà trường.

Ở Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng đến việc đảm bảo đầu ra của sinh viên hơn là siết chặt đầu vào. Chương trình đào tạo các ngành học đảm bảo sinh viên được cung cấp đầy đủ các kiến thức căn bản và nâng cao, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết. Nhà trường cũng chú trọng đến việc cho sinh viên kiến tập, thực tập ngay từ năm nhất, năm hai đại học.

Năm 2021, Trường đại học Hùng Vương TP.HCM (mã trường DHV) tuyển sinh các ngành học sau: Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Marketing, Quản lý bệnh viện, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung thương mại).