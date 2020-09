Công trình trọng điểm về đích

Theo Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, có 8 dự án cam kết hoàn thành trong năm 2020 để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng và đến nay 3 công trình đã hoàn thành. Đó là tuyến đường 45m khớp nối giao thông phía nam đường Nguyễn Văn Thoại, tuyến đường 45m từ Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ (hoàn thành tháng 4, đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để nghiệm thu). Trụ sở làm việc BQL Khu công nghệ cao thuộc dự án Khu Công nghệ cao cũng hoàn thành từ ngày 15.5. còn công trình Nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (giai đoạn 1) hoàn thành ngày 30.6 (BQL đang trình Sở KH-ĐT thẩm định hạ tầng kỹ thuật công viên tại khu nhà ở công nhân theo chủ trương bổ sung của UBND TP).

Có 3 công trình khác dự kiến hoàn thành trong các tháng còn lại. Trong đó, dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 2 hiện thi công xong các hạng mục các bể, nhà, đường ống cơ khí và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, khâu nhập thiết bị từ nước ngoài có chậm trễ nhưng hiện thiết bị cũng đã được “về” đến công trình, dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn cũng hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, dự kiến hoàn thành tháng 12. Cụm công nghiệp Cẩm Lệ dự kiến đến tháng 12 hoàn thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2.

Trong 2/8 công trình còn lại, KTX tập trung phía tây và phía tây mở rộng (tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh), khối nhà B, C hoàn thành 100%, các khối nhà D, E, F, trung tâm sinh viên hoàn thành 98%; riêng 95m đường 33m và các hạng mục khác do vướng đền bù giải tỏa (73 hồ sơ) và được cam kết hoàn thành sau 3 tháng khi có mặt bằng sạch. Dự án Công viên APEC - vườn tượng APEC mở rộng dự kiến quý 4 sẽ khởi công (tổng vốn hơn 759 tỉ đồng) do phải điều chỉnh phương án kiến trúc.

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Các dự án động lực khác cũng đang gấp rút hoàn tất thủ tục để khởi công, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng.

Trong đó, nổi bật là Khu công viên phần mềm số 2 (tổng vốn đầu tư 799 tỉ đồng), tọa lạc tại khu đất rộng hơn 2,4 ha ở Q.Hải Châu, do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm quản lý dự án. Hiện đơn vị tư vấn đã hoàn thành thiết kế, thẩm tra, TP yêu cầu lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp và tổ chức khởi công vào ngày 10.10. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị hạ tầng để đón làn sóng đầu tư mới, thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế mũi nhọn là CNTT.

Một dự án công nghệ khác cũng sắp khởi công là dự án mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung bộ, trong đó xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm công nghệ sinh học kết hợp Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật. Trong lĩnh vực môi trường, dự án tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành (444 tỉ đồng) được kỳ vọng giải quyết ô nhiễm cho vịnh Đà Nẵng, hiện cũng đang lựa chọn nhà thầu thi công, đảm bảo khởi công trong tháng 9. Dự án Trạm trung chuyển rác thải khu vực đường Lê Thanh Nghị (172 tỉ đồng) hiện đã ký kết hợp đồng với nhà thầu, thời gian thực hiện 299 ngày…

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết để các công trình vượt qua trở ngại của mùa dịch, các chủ đầu tư và BQL dự án cần có phương án thi công phù hợp, kết hợp giãn cách với tăng ca, phân bổ nhân lực phù hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ ở khu vực có mặt bằng sạch. “Với các giải giải pháp đồng bộ, quyết liệt như vậy thì mới dứt điểm được tiến độ các công trình trọng điểm, đồng thời sớm khởi công các công trình mới, tiếp tục hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công”, ông Trần Phước Sơn nói.