Cú bắt tay ngàn tỉ đồng của Đất Xanh Miền Trung và Đất Quảng

200 căn biệt thự sông Cổ Cò

Theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án One World Regency là khu đô thị sinh thái, có vị trí tiếp giáp với Tổ hợp giải trí và du lịch hàng đầu Cocobay, sân golf BRG, sân golf Montgomerie Links, chuỗi resort 5 sao, là tâm điểm kết nối hai trung tâm du lịch Đà Nẵng - Hội An.

Chuỗi đô thị phức hợp này bao gồm các khu chức năng liền kề như Khu trung tâm Hành chính - Văn hóa; Khu giáo dục - đào tạo; Khu công nghiệp; Khu trung tâm thương mại - dịch vụ; Khu công viên, thể dục - thể thao, công viên trung tâm; Khu dân cư; Khu du lịch trên bộ, đường sông và đường biển…

Mới đây, hai ông lớn trên thị trường bất động sản hiện nay vừa hợp tác đầu tư xây 200 căn biệt thự nghỉ dưỡng tại One World Regency, được định vị dòng sản phẩm nhà ở cao cấp với 3 chức năng linh hoạt là vừa ở, vừa kinh doanh và nghỉ dưỡng. Dựa trên cảm hứng thiết kế nhằm mang lại sự hào hứng bất tận cho giới doanh nhân thành đạt, chuỗi biệt thự sông Cổ Cò này phá vỡ quy tắc thiết kế thông thường để tạo ra những dinh thự khác biệt, biểu tượng cho những giá trị trường tồn.

Chuỗi biệt thự kiểu Ý định vị không gian sống đẳng cấp, sang trọng Dự án quy mô 28 ha với hạ tầng tiện ích hiện hữu hoàn chỉnh bao với các căn biệt thự sang trọng nằm hài hòa giữa cảnh quan xanh xung quanh. Dự án có mật độ xây dựng dưới 35% mang phong cách của 5 kỳ quan kiến trúc nổi tiếng trên thế giới với các phân khu Anh, Ý, Mỹ, và hai shophouse theo kiến trúc Pháp, Việt Nam. Dự án quy mô 28 ha với hạ tầng tiện ích hiện hữu hoàn chỉnh bao với các căn biệt thự sang trọng nằm hài hòa giữa cảnh quan xanh xung quanh. Dự án có mật độ xây dựng dưới 35% mang phong cách của 5 kỳ quan kiến trúc nổi tiếng trên thế giới với các phân khu Anh, Ý, Mỹ, và hai shophouse theo kiến trúc Pháp, Việt Nam.

One World Regency là dự án tâm huyết được đầu tư và phát triển bởi Công ty CP Đất Xanh Miền Trung với sự hợp tác của Tập đoàn Đất Quảng, định hướng dòng sản phẩm biệt thự cao cấp hàng đầu tại thị trường miền Trung. Bên cạnh đó, One World Regency còn được bảo chứng chất lượng với việc Đất Xanh Miền Trung hợp tác với các đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu hàng đầu trong và ngoài nước như YKK, Kohler, Amido Việt Nam…

Định vị dòng sản phẩm bất động sản siêu sang

Hướng đến việc kết nối một cộng đồng đẳng cấp, mỗi biệt thự One World Regency đảm bảo đặc quyền riêng tư và dấu ấn chủ nhân với đội ngũ bảo vệ an ninh 24/24, hệ thống camera hiện đại. Toàn khu One World Regency dành 65% diện tích cho không gian xanh với 3 công viên trung tâm và dải công viên ven sông trải dài. Không chỉ thoải mái trải nghiệm các tiện ích nội khu cao cấp, cư dân One World Regency còn được tận hưởng hệ thống dịch vụ đa dạng của trung tâm thương mại, clubhouse, hồ bơi theo tiêu chuẩn resort, sân thể thao, công viên ven sông, công viên thể dục thể thao...

Đất Xanh Miền Trung còn kiến tạo cộng đồng đẳng cấp và riêng biệt dành cho các chủ nhân đẳng cấp với các dịch vụ như miễn phí sử dụng clubhouse 6 tầng chuẩn 5 sao: Khu vực kinh doanh, siêu thị bán lẻ các mặt hàng Pháp, châu Âu; Khu nhà hàng Pháp; Khu vực Spa- Fitness; Khu giải trí; Khu Working - Space; Khu vực văn phòng, khu điều hành; Khu vực sky bar. Khách lưu trú được hưởng dịch vụ đưa đón hai chiều từ sân bay - phố cổ Hội An, xe điện từ One World Regency ra bãi biển, cano du lịch kết nối 2 dự án của Đất Xanh Miền Trung là One River Villas và One World Regency.

Phân khu biệt thự Mỹ của One World Regency sẽ được ra mắt trong tháng 11.2019 Đại diện Đất Xanh Miền Trung cho biết, với nhu cầu khách hàng ngày càng cao, Đất Xanh Miền Trung quyết định đẩy mạnh yếu tố công nghệ thi công và vật liệu, thiết bị siêu cao cấp cho các dòng sản phẩm mới. Dự kiến, các sản phẩm sẽ được Đất Xanh Miền Trung ra mắt vào cuối 2019, đầu 2020, đáp ứng nhu cầu đang thiếu hụt nguồn cung biệt thự của thị trường hiện nay. Đại diện Đất Xanh Miền Trung cho biết, với nhu cầu khách hàng ngày càng cao, Đất Xanh Miền Trung quyết định đẩy mạnh yếu tố công nghệ thi công và vật liệu, thiết bị siêu cao cấp cho các dòng sản phẩm mới. Dự kiến, các sản phẩm sẽ được Đất Xanh Miền Trung ra mắt vào cuối 2019, đầu 2020, đáp ứng nhu cầu đang thiếu hụt nguồn cung biệt thự của thị trường hiện nay.

Đỉnh cao của dự án hệ đá Marble nguyên phiến nhập trực tiếp từ Tây Ban Nha, hệ kính hộp 2 lớp 28mm phủ Low-E hai lớp cách nhiệt và hệ nhôm mạ Anode độ bền trên 30 năm cho toàn bộ vách kính mặt dựng. Trước khi vận hành các căn biệt thự siêu sang, hệ kính hộp Low-E tại One World Regency được dán một lớp bảo vệ bên ngoài, nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ khi. Đây là một trong những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc trong các công đoạn thi công của hạng mục này.

Nhờ những khác biệt mạnh mẽ đó, khi vừa ra mắt tháng 11.2019, One World Regency đã được đón nhận nồng nhiệt, tỷ lệ hấp thụ đến 80% sản phẩm. Trong quý 4.2019, chủ đầu tư Đất Quảng và Đất Xanh Miền Trung - nhà phát triển dự án tiếp tục ra mắt những căn biệt thự có vị trí đẹp nhất của Khu biệt thự Mỹ cao cấp tại One World Regency, sẵn sàng chào đón những chủ nhân mới gia nhập cộng đồng thượng lưu.