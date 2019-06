Curcumin hướng đích tập trung vết loét gấp 70 lần nano curcumin thường

Curcumin hướng đích được đánh giá ưu việt hơn bởi giải quyết hết các hạn chế của curcumin thường và nano curcumin, mang lại hiệu quả cao cho người bệnh viêm loét, trào ngược dạ dày.

Curcumin hướng đích tấn công tế bào viêm dạ dày mạnh hơn 70 lần nano curcumin thường Curcumin hướng đích tập trung tấn công tế bào viêm mạnh gấp 70 lần so với Nano Curcumin thông thường là kết quả do các nhà khoa học của Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia Công nghệ Enzym và Protein (Klept) đưa ra tại hội thảo "Báo cáo tính an toàn và hiệu quả của công nghệ hướng đích trong bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược" do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 31.5 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Theo các nghiên cứu khoa học, tinh chất nghệ vàng Curcumin là hoạt chất chiết xuất từ nghệ vàng, có nhiều tác dụng sinh học quý như hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm khớp, viêm gan, ung thư, làm đẹp da, phục hồi sức khỏe phụ nữ sau sinh… Tức Curcumin không tập trung tác dụng vào một vị trí mà được phân bổ đến nhiều vị trí khác nhau trong cơ thể (tính đặc hiệu kém). Mặt khác, Curcumin lại có nhược điểm: độ tan kém (3.12mg/l ~ 0.0003%) làm cho sinh khả dụng thấp (gần như không hấp thu), không ổn định ở pH ruột, chuyển hóa và thải trừ nhanh, phân bố hạn chế tại mô.

Theo kết quả nghiên cứu của Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia Công nghệ Enzym và Protein (Klept), (Dựa trên Đề tài đánh giá tính hướng đích tế và độc tính của Hệ (Nano Curcumin, axit Folic liên kết Curcumin): “Curcumin hướng đích có khả năng tập trung mạnh với tế bào viêm (tăng gấp 70 lần) so với Nano Curcumin”. Công nghệ hướng đích đưa curcumin tập trung tế bào viêm gấp 70 lần so với Nano Curcumin thông thường→ hiệu quả vượt trội hơn so với nano curcumin thường. Như vậy, Curcumin hướng đích tập trung tế bào viêm hơn và an toàn với tế bào lành.

Curcumin hướng đích an toàn tuyệt đối với người sử dụng

Công nghệ hướng đích là công nghệ giúp gắn kết phân tử thuốc một cách có chọn lọc với các tế bào bệnh nhưng không gây độc hại cho các tế bào khỏe mạnh. Thuốc hướng đích được đánh giá là bước đột phá mới trong các bệnh lý về Ung thư, do tính không đặc hiệu, gây ra các tác dụng phụ đang là một vấn đề nan giải của các thuốc chữa Ung thư. Công nghệ hướng đích được ứng dụng thành công vào Curcumin đã tạo ra bước đột phá trong việc hỗ trợ bệnh lý Viêm loét dạ dày trong của ngành Y Dược học Việt Nam. Với việc nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ hướng đích vào Curcumin giúp cho Curcumin hướng đích giải quyết được hai vấn đề lớn nhất của Curcumin là sinh khả dụng và độ đặc hiệu trên bệnh lý viêm loét dạ dày.