D2D được tôn vinh ‘Doanh nghiệp xuất sắc’

Trong năm 2018, D2D đạt tổng doanh thu 340 tỉ đồng (đạt gần 130% so với kế hoạch); lợi nhuận sau thuế hơn 94 tỉ đồng (đạt 190% so với kế hoạch); nộp ngân sách 94 tỉ đồng (đạt 348% so với kế hoạch); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 37,15% (đạt khoảng 190% so với kế hoạch), tỷ lệ chia cổ tức 30%.

Tính đến cuối năm 2018, giá trị tổng tài sản của D2D đã đạt 1.590 tỉ đồng. D2D cũng đã tăng vốn điều lệ từ 107 tỉ đồng lên 213 tỉ đồng trong tháng 8.2019.