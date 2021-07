D2D tài trợ chi phí tiêm vắc xin Covid-19 cho gần 1.000 tiểu thương

Trong tổng số hơn 1.800 ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai (tính đến hết ngày 22.7), có hàng trăm ca nhiễm là tiểu thương và người dân liên quan đến nhiều khu chợ trên địa bàn. Hiện nay, để phòng chống dịch, nhiều khu chợ phải tạm đóng cửa, khiến hàng ngàn tiểu thương buộc phải tạm ngừng kinh doanh, gây ra sự xáo trộn chuỗi cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của người dân.

80% tiểu thương đã tạm ngừng hoạt động

Theo Ban quản lý chợ Long Thành, dù chợ chưa phải đóng cửa nhưng cũng đang hoạt động cầm chừng với số lượng tiểu thương duy trì kinh doanh chỉ còn khoảng 20%. Do ảnh hưởng dịch bệnh và lo sợ nguy cơ lây nhiễm nên 80% tiểu thương đã tạm ngừng kinh doanh khi tỉnh Đồng Nai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ 00 giờ ngày 9.7).

Nhiều tiểu thương chợ Long Thành cho biết, do ảnh hưởng Covid-19, khâu vận chuyển, lưu thông hàng hóa bị gián đoạn, nguồn hàng khan hiếm và giá cả cao hơn trước, đồng thời kinh doanh ế ẩm do thu nhập của người dân bị giảm sút. Bên cạnh đó, do tâm lý e ngại dịch bệnh nên người dân thường mua đồ tích trữ sẵn cho cả tuần, tần suất đi chợ giảm hẳn, hiện lượng khách đi chợ hằng ngày chỉ còn khoảng 25%.

Bà Lê Thị Kim Yến, tiểu thương bán cá tại khu vực thực phẩm tươi sống của chợ Long Thành cho biết: “So với trước dịch, lượng hàng tôi bán được hằng ngày giảm hơn 50%. Trước đây, tôi nhập khoảng 300 kg cá và bán hết sạch trong ngày thì nay cộng gộp cả bán sỉ, bán lẻ cao nhất chỉ được 150 kg/ngày, mặc dù giá bán không tăng”.

Còn bà Đào Thu Hồng, tiểu thương bán thịt heo ở sạp số 304, bày tỏ: “Tôi đã 62 tuổi, đi bán hàng trong thời điểm dịch bệnh như thế này cũng rất lo ngại nhưng chưa nghỉ, ráng bán được thêm ngày nào hay ngày đó vì khách hàng họ đang cần mình duy trì”. Cũng theo bà Hồng, hiện trong chợ chỉ còn khoảng 3 - 4 sạp bán thịt, các hàng rau củ, hải sản cũng nghỉ khá nhiều rồi. “Giờ mà tiểu thương đóng sạp đồng loạt thì người dân cũng khó khăn khi cần mua thực phẩm. Vì vậy tôi vẫn cố gắng đi bán và chú ý bảo hộ rất cẩn thận, lúc nào cũng có sẵn bình dung dịch sát khuẩn để trên sạp như khuyến cáo của Ban quản lý chợ, đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và nhắc nhở người mua giữ khoảng cách an toàn”, bà Hồng nói.

Ông Trần Văn Hùng, tiểu thương kinh doanh mặt hàng điện gia dụng chia sẻ: “Hiện tại, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và mặt hàng không phải thiết yếu nên gia đình tôi đã tạm đóng cửa toàn bộ 9 sạp tại cửa Tây chợ Long Thành. Mong rằng, chính quyền cùng chủ đầu tư thường xuyên test Covid-19 cho tiểu thương. Chúng tôi cũng rất mong sớm được tiêm vắc xin để yên tâm duy trì hoạt động kinh doanh, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong chợ”.

Một số tiểu thương vẫn cố gắng duy trì hoạt động để phục vụ thực phẩm thiết yếu cho người dân và luôn chú ý thực hiện 5K HC

Hỗ trợ tiểu thương vượt qua khó khăn

Trước những khó khăn, thiệt hại đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương, Công ty D2D (chủ đầu tư chợ Long Thành) quyết định giảm 50% phí hoa chi và tiền thuê mặt bằng tháng 7 và tháng 8.2021 cho các sạp đang duy trì kinh doanh. Đồng thời, khuyến khích tiểu thương kinh doanh những mặt hàng chưa thiết yếu tạm ngừng kinh doanh từ tháng 7 đến tháng 9, D2D sẽ miễn tiền thuê mặt bằng và hoa chi trong suốt 3 tháng này.

Ông Hồ Đức Thành - Tổng giám đốc D2D cho biết, mặc dù dịch Covid-19 đang tạo ra những tác động không nhỏ tới hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng D2D sẵn sàng giảm lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với tiểu thương. Bên cạnh đó, D2D đã bố trí sẵn nguồn kinh phí để tiêm vắc xin cho toàn bộ tiểu thương chợ Long Thành, khoảng 1.000 người. “Chúng tôi đã đăng ký với chính quyền địa phương và Sở Y tế để có vắc xin cho tiểu thương trong thời gian sớm nhất có thể. Việc ưu tiên tiêm vắc xin cho tiểu thương ở các chợ là cấp thiết. Sớm bảo vệ sự an toàn cho tiểu thương sẽ bảo vệ được chợ, tránh phải đóng cửa hàng loạt chợ vì sự lây lan dịch bệnh. Chợ là hơi thở của xã hội, “các chị”, “các mẹ” ở chợ cũng là những người đang ở tuyến đầu bởi việc bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cũng quan trọng như chống dịch. Họ không quản ngại rủi ro dịch bệnh để giữ được những điều bình thường nhất cho cuộc sống người dân trong những ngày bất thường. Thật đáng trân trọng!”, ông Thành nói.

Ông Phạm Đức Nam, Trưởng ban quản lý chợ Long Thành cho biết, chợ đã và đang tuân thủ, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn phòng chống, dịch Covid-19. Công ty đã tổ chức xét nghiệm tầm soát Covid-19 hai đợt và tiếp tục phối hợp cùng ngành y tế xét nghiệm định kỳ cho tiểu thương.

Thời gian tới, Ban quản lý chợ Long Thành sẽ nghiên cứu triển khai việc quản lý, kiểm soát người ra vào chợ thông qua mã QR code; vận động và khuyến khích người bán, người mua tăng cường ứng dụng công nghệ trong đặt hàng, giao hàng thông qua danh bạ tiểu thương và danh mục hàng hóa; bỏ hàng sẵn vào bao với định lượng, mức giá cụ thể (có thể theo hình thức đồng giá) và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt để quá trình mua bán nhanh gọn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp... nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.