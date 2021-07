Đà Nẵng bứt phá: Tăng trưởng dương mùa dịch

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, công tác chống dịch hiệu quả đã hạn chế tác động đến sản xuất công nghiệp. Hầu hết các chỉ số sản xuất, tiêu thụ… đều giữ mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác thu hút đầu tư cũng tiếp tục tạo dấu ấn. Tính đến giữa tháng 5, TP.Đà Nẵng có 711 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư gần 148.200 tỉ đồng. Trong đó, có 343 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao (KCNC) với tổng vốn đầu tư là 121.500 tỉ đồng và 368 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, KCNC, tổng vốn đầu tư 26.700 tỉ đồng. Tính riêng tháng 5, TP đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, KCNC với tổng vốn 92 tỉ đồng.

Tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Hoạt động thương mại - dịch vụ đã dần bắt được đà tăng trưởng trở lại vào đầu tháng 3, nhiều chính sách kích cầu được đồng bộ triển khai và các chỉ số kinh tế lần lượt có tốc độ tăng trưởng dương. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 26.990 tỉ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 5, TP đã cấp mới cho 3 dự án với tổng vốn đăng ký 1,14 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15.5, TP có 902 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3,8 tỉ USD. Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính 5 tháng đầu năm 1,1 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính 5 tháng xuất siêu 125,9 triệu USD, cao hơn mức xuất siêu cùng kỳ (năm 2020) đến 19,8 triệu USD…

Với những nỗ lực trên, tính đến ngày 15.5, tổng thu Ngân sách Nhà nước sơ bộ trên địa bàn ước đạt 8.735 tỉ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tổng thu Ngân sách Nhà nước, thu nội địa đạt 6.837 tỉ đồng, bằng 92,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động cân đối xuất, nhập khẩu ước đạt 1.697 tỉ đồng, tăng 106,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ông Trần Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, kết quả tăng trưởng ổn định ở nhiều lĩnh vực trong 5 tháng đầu năm là nhờ TP đã có những giải pháp chống dịch linh hoạt và doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên vật liệu, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, đảm bảo kế hoạch 6 tháng đầu năm. Nhất là việc khoanh vùng, dập dịch gần như tức thời khi có ca bệnh trong KCN vừa qua tại Đà Nẵng, đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp thêm quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối tại đơn vị, để hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn tiếp diễn.