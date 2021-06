Đà Nẵng: Thị hiếu mới đối với phân khúc căn hộ chung cư

Điều này khác với thói quen truyền thống là chấp nhận mua đất ở những vùng xa trung tâm, sau đó chờ đợi khoản tích lũy đủ để xây nhà.

Mua nhà để định vị bản thân

Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ hiện nay là những người năng động, chủ động tài chính. Không chỉ mong muốn sở hữu không gian sống tự do, độc lập, họ còn có nhu cầu rất cao về sự riêng tư và tính trải nghiệm, do đó có xu hướng lựa chọn những căn hộ thông minh, tiện ích trong nội đô với diện tích vừa và nhỏ làm nơi an cư lâu dài.

Từng dự định về sống cùng bố mẹ nhưng anh Nguyễn Hoàng Khang (32 tuổi, TP.Đà Nẵng) lại quyết định chuyển ra ở riêng sau khi du học trở về nước. “Thời gian sống ở nước ngoài khiến tôi quen với cuộc sống tự do trong không gian và giờ giấc sinh hoạt của riêng mình. Công việc của tôi khá bận rộn nên khi về nhà tôi muốn có một không gian đầy đủ tiện nghi để thư giãn. Tôi chọn mua căn hộ này để tự chủ lo liệu cuộc sống, từ đó có động lực để phấn đấu, làm việc hơn”, anh Khang chia sẻ.

Cũng như anh Khang, các gia đình trẻ hiện nay cũng không cần một không gian sinh hoạt quá rộng mà chú trọng hơn vào tiện ích đi kèm. Môi trường sống hiện đại, tiện nghi, dịch vụ đồng bộ nhưng vẫn đảm bảo mức chi phí hợp lý được xem là những yếu tố giúp phân khúc chung cư ngày càng ghi điểm với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ.

Sở hữu một căn hộ ở trung tâm, có view bao trọn thành phố, nơi có thể bắt trọn nhịp sống thời thượng nhưng vẫn cảm nhận được trọn vẹn đặc quyền riêng tư, thư giãn là yếu góp phần khẳng định vị thế, tầm nhìn của gia chủ.

Mua nhà là mua môi trường sống

Theo báo cáo mới nhất của Savills về bất động sản Đà Nẵng, giá chào bán căn hộ tại thị trường này tăng trưởng tốt trong vòng 5 năm qua, mang lại lợi nhuận lâu dài bền vững. Trong đó, các căn hộ chung cư cao cấp trở thành biểu tượng cho sự thành đạt của những người trẻ có thu nhập tốt.

Qua khảo sát, số lượng dự án chung cư tại Đà Nẵng ngày càng nhiều nhưng chủ yếu nằm ở phân khúc trung cấp và bình dân, thiếu những dự án cao cấp có thiết kế riêng biệt, phong cách rõ ràng và tiện ích nổi bật.

Có đủ tài chính để mua được “nhà mặt đất” tại Đà Nẵng nhưng vợ chồng chị Ngọc Hân vẫn quyết định tìm mua chung cư khi chuyển công tác về đây. Chị Hân cho biết, người mua chung cư có thể nhìn thấy ngay được chân dung cộng đồng như thế nào, cảnh quan, tiện ích ra sao. Tuy nhiên sau khi đi một vòng thị trường, vợ chồng chị vẫn chưa thực sự ưng ý với chung cư nào.

Đa số các căn hộ Đà Nẵng chưa có thiết kế ấn tượng và công năng tối ưu “Tôi muốn tìm một căn hộ có sự thông minh trong thiết kế, các phòng phải có ánh sáng tự nhiên để đón nắng, đón gió. Tuy nhiên các căn vợ chồng mình đi xem thì chưa có kiến trúc ấn tượng, thiết kế chưa tối ưu, chẳng hạn như ban công lại được dùng làm không gian phơi đồ, thiếu đi sự riêng tư và tinh tế”- chị Hân chia sẻ. “Tôi muốn tìm một căn hộ có sự thông minh trong thiết kế, các phòng phải có ánh sáng tự nhiên để đón nắng, đón gió. Tuy nhiên các căn vợ chồng mình đi xem thì chưa có kiến trúc ấn tượng, thiết kế chưa tối ưu, chẳng hạn như ban công lại được dùng làm không gian phơi đồ, thiếu đi sự riêng tư và tinh tế”- chị Hân chia sẻ.

Giống với cảm nhận của chị Hân, ngoài yêu cầu về vị trí, các yếu tố liên quan đến sự tận hưởng cuộc sống như thiết kế chỉn chu, không gian khoáng đạt… tác động lớn đến quyết định chọn mua nhà.

Với sự thiếu hụt những dự án chung cư đáp ứng được yêu cầu này tại Đà Nẵng, các dự án có thiết kế thông minh, tận dụng được hết những ưu điểm của vị trí và có nhiều công năng ấn tượng được dự báo sẽ khuấy động thị trường thời gian tới.