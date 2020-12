Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội quận Thanh Khê

Nhiều chiến công xuất sắc

Theo Công an Q.Thanh Khê, trong năm 2020 lực lượng công an quận đã ghi nhiều dấu ấn với chiến công lớn. Trên mặt trận an ninh, công tác ổn định tình hình chính trị địa phương được đảm bảo, công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, không có ai bị xử lý kỷ luật. Đặc biệt, Công an quận đứng đầu trong khối thi đua các quận huyện, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an Q.Thanh Khê, cho biết trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng công an quận đã kịp thời khám phá nhiều chuyên án lớn, như Đội Cảnh sát hình sự bắt nhanh siêu trộm Nguyễn Thái Hòa Bình (21 tuổi, quê Ninh Bình), đối tượng chuyên đột nhập cửa hàng, trung tâm thương mại, trộm tài sản trị giá nửa tỉ đồng.

Đội Cảnh sát kinh tế triệt xóa nhiều đường dây hàng lậu, ngăn chặn các mặt hàng bị làm giả, hàng nhái ra thị trường. Trong năm 2020, tình hình an ninh trật tự địa bàn TP.Đà Nẵng nổi lên nhóm thanh thiếu niên chuyên đập phá tài sản ô tô người dân đậu ngoài đường, cũng đã bị Công an Q.Thanh Khê bắt gọn.

Làm việc với Công an Q.Thanh Khê, ông Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy, cho rằng trong năm 2020 lực lượng Công an quận đã tham mưu đắc lực cho Quận ủy, UBND quận trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị được giữ vững ổn định; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn diễn ra được bảo vệ tuyệt đối an toàn, nhất là trong đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường quản lý cư trú người nước ngoài

Phạm pháp hình sự được kiểm soát, không để gia tăng đột biến, tỷ lệ điều tra khám phá án cao.

Đặc biệt, một số chiến công nổi bật như khám phá thành công nhiều chuyên án với các loại tội phạm khó phát hiện, hoạt động tinh vi, thủ đoạn phức tạp như đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn trên toàn quốc, hay siêu lừa qua mạng Đỗ Tân Thanh Nhã phạm tội khắp các tỉnh, thành…

Ngoài ra, công an quận cũng tham mưu Quận ủy, UBND quận thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn quận. Phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm tại các bến bãi, các chuyến xe đi qua địa bàn quận, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Quận ủy Lê Tùng Lâm đề nghị Công an quận tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như đảm bảo tuyệt đối an toàn thời gian Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Đối với công tác phối hợp, Công an quận tiếp tục rà soát, thực hiện tốt quy chế giữa các lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận, chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh quốc gia, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ.

Trước tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP.Đà Nẵng thời gian qua, Công an quận tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động cư trú của người nước ngoài, Việt kiều. Đối với dịp năm mới, lễ, tết sắp đến, Công an Q.Thanh Khê huy động lực lượng ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị quyết liệt thực hiện các giải pháp phấn đấu kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều hòa phòng chống ùn tẳc trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án về phòng, chống ma túy giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng những năm tiếp theo…