Đất nền Chu Lai: Ven sông Trường Giang giao dịch sôi động

Ngày 21.11 tại Cẩm An (TP.Hội An, Quảng Nam) diễn ra lễ ra mắt Khu đô thị Bắc Hội An (The North Hội An Urban) quy mô 147 ha, tọa lạc vị trí đắc địa ven sông Cổ Cò và biển An Bàng.