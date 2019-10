Đến nhà hàng Việt Phố uống 12 chai bia, ngận ngay chiếc xe PCX về tặng vợ

“Thách thức bia mét” là chương trình khuyến mãi do Nhà hàng Việt Phố tổ chức, diễn ra từ ngày 15.8.2019 - 15.10.2019. Khách đến nhà hàng này chỉ cần uống 12 chai bia Budweiser (12 chai bia có chiều cao tương đương 1 m) sẽ được quy đổi thành 1 thẻ cào, có cơ hội trúng ngay các phần quà như áo thun, balo, voucher ẩm thực… Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị lớn. Cũng tại buổi lễ này, Ban tổ chức đã quay số và tìm ra 10 khách hàng may mắn trúng giải nhất, mỗi giải là 1 chỉ vàng 9999. Ông Dương Đức Dũng cho biết: “Đây là 1 trong những chương trình nhà hàng Việt Phố thường xuyên tổ chức, nhằm tri ân khách hàng đã đến ủng hộ, gắn bó với nhà hàng”. Cũng tại buổi lễ này, Ban tổ chức đã quay số và tìm ra 10 khách hàng may mắn trúng giải nhất, mỗi giải là 1 chỉ vàng 9999. Ông Dương Đức Dũng cho biết: “Đây là 1 trong những chương trình nhà hàng Việt Phố thường xuyên tổ chức, nhằm tri ân khách hàng đã đến ủng hộ, gắn bó với nhà hàng”.