Di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tái hiện ở Công viên Ấn tượng Hội An

Ký ức Hội An là chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh có quy mô lớn, sân khấu ngoài trời có sức chứa 3.300 khán giả. Bối cảnh sân khấu kết hợp cả sông nước núi non, chiều dài sân khấu lên đến 1 km, sử dụng hơn 500 diễn viên. Chương trình biểu diễn thực cảnh áp dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng tối tân, hiệu ứng tinh tế. Chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh lấy tà áo dài truyền thống Việt Nam làm ngôn ngữ chính, dùng kỹ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại biến hóa tạo nên những bối cảnh cụ thể, kể lại câu chuyện về Hội An hơn 4 thế kỷ trước với sự sầm uất và duyên dáng. Việc truyền tải được hồn văn hóa, lịch sử bằng công nghệ hiện đại là một bài toán khó. Ban Cố vấn bao gồm các nhà sử học, đạo diễn, cố vấn âm nhạc, cố vấn mỹ thuật, cố vấn trang phục và cố vấn đạo cụ là những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nghệ thuật gạo cội của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chuyên gia sản xuất quốc tế để khắc họa được những nét nét đẹp mang đậm ấn tượng Hội An.